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Профессиональное выгорание: как отличить от обычной лень и что делать

Здоровье News

Профессиональное выгорание: как отличить от обычной лень и что делать
ВыгораниеЛеньПрофессиональное Выгорание
📆6/2/2026 7:18 PM
📰aifonline
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Профессиональное выгорание - состояние, при котором человек испытывает постоянную усталость, раздражительность и отсутствие восстановления даже после выходных, потраченных на бытовые дела. Это может быть маскировано под обычную лень и потерю дисциплины. Чтобы отличить выгорание от обычной лень, необходимо обратить внимание на постоянную усталость, раздражительность и отсутствие восстановления. Для восстановления необходимо снизить нагрузку, делегировать часть задач и не пытаться решить проблему жестким самопринуждением.

Москва, 2 июня - АиФ-Москва. Профессиональное выгорание часто маскируется под обычную лень и потерю дисциплины, поэтому попытки заставить себя работать через силу только ухудшают состояние.

Об этом в беседе 'Лентой.ру' рассказала бизнес-психолог и экономист Екатерина Каталина. Истинная лень помогает экономить ресурсы и оптимизировать рутинные задачи, тогда как выгорание проявляется в постоянной усталости, раздражительности и отсутствии восстановления даже после выходных, потраченных на бытовые дела. Всемирная организация здравоохранения описывает это состояние как следствие хронического рабочего стресса, который приводит к эмоциональному истощению, психологической дистанции и снижению профессиональной эффективности.

Для восстановления эксперт рекомендовала провести аудит качества сна и отдыха, снизить нагрузку, делегировать часть задач и не пытаться решить проблему жестким самопринуждением. Собеседница также призвала обратить внимание на физическое здоровье, поскольку постоянная слабость и сонливость могут быть вызваны эндокринными нарушениями, требующими обращения к врачу. Ранее эксперт Михаил Тузов заявил, что в РФ более 83% наемных сотрудников находятся на грани выгорания. Оцените материал Здоровь

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