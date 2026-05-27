Профилактика и лечение пролежней у лежачих больных: советы эксперта

Как предотвратить появление пролежней и правильно ухаживать за кожей лежачего пациента. Подробные рекомендации от старшего медицинского брата паллиативного центра.

Ухаживать за лежачим больным нелегко, но, пожалуй, самое тяжёлое - обрабатывать пролежни . Поэтому важно постараться их не допустить или хотя бы правильно лечить с самого начала.

Наш эксперт - старший медицинский брат отделения длительной респираторной поддержки № 2 Московского многопрофильного центра паллиативной помощи ДЗМ города Москвы Рауль Латифов. Пролежни - это повреждения кожи и более глубоких тканей, которые являются одним из самых серьёзных осложнений у лежачих пациентов. Они могут образоваться на любой части тела, но чаще возникают в местах, где кости сильнее всего выступают.

Среди факторов риска - длительное давление веса тела на постель, трение кожи о постельное бельё или одежду, а также сдвиг тканей, когда пациент сползает или его неправильно перемещают. В таких случаях нарушается кровообращение, клетки кожи страдают от недостатка кислорода и питания, что приводит к их разрушению. Локализация повреждений зависит от позы, в которой преимущественно находится человек. Если на спине, то пролежни чаще всего образуются на затылке, плечах, лопатках, локтях, копчике, ягодицах, пятках.

Если на животе - в первую очередь страдают локти, грудная клетка, половые органы, колени, тыльная поверхность стоп. Если на боку - то голова, уши, плечо, локоть, бедро, внешняя сторона голени, щиколотки. А если бóльшую часть дня пациент находится в положении полусидя или полулёжа, уязвимы плечи, лопатки, копчик, ягодицы, икры, пятки, стопы. Пролежни могут образоваться даже на ушах или в области ноздрей от назогастрального зонда, а также в любом месте под повязками, катетерами или ортопедическими шинами.

Первые признаки пролежней включают покраснение, которое не проходит после снятия давления, отёчность, изменение температуры кожи, болезненность или онемение. При появлении таких симптомов необходимо немедленно принять меры. Ухаживающий должен ежедневно и очень внимательно осматривать всю кожу близкого, особенно в упомянутых зонах, и обращать внимание на любые изменения. Риск появления пролежней значительно повышает не только длительная неподвижность, но и ряд других факторов.

К ним относятся неправильный уход: влажная, загрязнённая или пересушенная кожа более уязвима; недержание мочи или кала: постоянный контакт с раздражающими веществами повреждает защитный барьер кожи; неполноценное питание и обезвоживание: нехватка белка, витаминов и жидкости ослабляет кожу и её способность к регенерации; некоторые заболевания, нарушающие кровообращение: сахарный диабет, атеросклероз, системные заболевания сердца и сосудов, патологии органов дыхания; неврологические патологии: приводят к снижению чувствительности, из-за чего человек не чувствует дискомфорта или не может самостоятельно изменить позу; истощение или ожирение; использование медицинских приспособлений: зонды, катетеры, кислородные маски, ортопедические шины, гипс могут создавать дополнительные точки давления.

Для профилактики пролежней важно регулярно менять положение пациента каждые два часа, использовать специальные противопролежневые матрасы и подушки, поддерживать кожу чистой и сухой, обеспечивать полноценное питание с достаточным количеством белка и витаминов, а также проводить лёгкий массаж для улучшения кровообращения. При уже возникших пролежнях необходимо обрабатывать раны специальными средствами, такими как антисептики и ранозаживляющие мази, а в более тяжёлых случаях - обратиться к врачу. Своевременная профилактика и правильный уход помогут избежать серьёзных осложнений и облегчить состояние лежачего больного





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Пролежни Лежачий Больной Уход Профилактика Обработка Ран

United States Latest News, United States Headlines