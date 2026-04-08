Прощание с учительницей из Добрянки, погибшей в результате нападения, состоится 9 апреля

В Пермском крае пройдет церемония прощания с учительницей Олесей Петровной Багута, которая трагически погибла в результате нападения ученика. Подробности церемонии, а также текущая ситуация с расследованием дела.

Прощание с трагически погибшей учительницей Олесей Петровной Багута, преподавателем Добрянской школы № 5 в Пермском крае, состоится 9 апреля. Об этом сообщил глава Добрянского муниципального округа Дмитрий Антонов в своей социальной сети «ВКонтакте», выражая глубокую скорбь по поводу произошедшей трагедии.

Церемония прощания, которая станет возможностью для коллег, учеников, друзей и близких попрощаться с уважаемым педагогом, начнется в 10:00 по местному времени (8:00 по московскому) во Дворце культуры и спорта имени Ладугина. После церемонии прощания, в 11:00 по местному времени (9:00 по московскому), состоится отпевание в храме Рождества Пресвятой Богородицы, где верующие смогут помолиться за упокой души Олеси Петровны. Поминальный обед в память о погибшей учительнице будет организован в ресторане «Старый город», где соберутся все желающие, чтобы почтить память Олеси Петровны и поддержать ее семью. Эта трагическая новость о преждевременной кончине учителя потрясла весь город Добрянку и Пермский край, вызвав волну сочувствия и скорби в сердцах людей.\Утром во вторник, 7 апреля, в школе № 5 города Добрянки Пермского края произошла ужасающая трагедия, когда 17-летний ученик напал с ножом на свою учительницу у входа в школу перед началом занятий. Сотрудники полиции, оперативно прибывшие на место происшествия, задержали нападавшего, который в настоящее время находится под стражей. Пострадавшая учительница была немедленно госпитализирована, но, к сожалению, несмотря на все усилия врачей, полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. От полученных ран Олеся Петровна Багута скончалась. После этого трагического события администрация Добрянки, в сотрудничестве с правоохранительными органами, приняла решение о сокращении уроков первой смены и отмене занятий второй смены в школе № 5, чтобы обеспечить психологическую поддержку ученикам и учителям, оказавшимся в шоке от случившегося. Прокуратура оперативно организовала проверку по факту нападения, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности. Позже стало известно, что уголовное дело было переквалифицировано с более мягкой статьи на ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») и ст. 293 УК РФ («Халатность»), что свидетельствует о серьезности произошедшего и намерениях следствия тщательно расследовать все аспекты трагедии.\Эта ужасная новость о насилии в школе вызвала глубокую тревогу в обществе и подчеркнула необходимость усиления мер безопасности в образовательных учреждениях. Общественность выражает свою поддержку семье погибшей учительницы, а также сочувствие ученикам и коллегам, переживающим эту трагическую утрату. Правоохранительные органы и органы образования работают над тем, чтобы оказать необходимую психологическую помощь всем, кто пострадал от этого инцидента. Местные власти объявили о планируемых мероприятиях по улучшению безопасности в школах, включая усиление охраны, внедрение систем видеонаблюдения и проведение профилактических бесед с учениками и педагогами. Эта трагедия стала напоминанием о важности взаимоуважения, заботы о психологическом благополучии молодежи и необходимости создания безопасной среды в образовательных учреждениях. Важно, чтобы общество объединилось в этот трудный момент, чтобы поддержать друг друга и работать над предотвращением подобных трагедий в будущем. Все важные обновления и подробности о расследовании, а также новости о помощи пострадавшим будут публиковаться в официальных источниках, включая канал «Известия» в мессенджере МАХ





