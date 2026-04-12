Москва, 12 апреля – АиФ-Москва. Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен выразил серьезную озабоченность в связи с планами финских властей, касающимися возможного размещения ядерного оружия на территории страны.

В своих комментариях, опубликованных сегодня, эксперт подчеркнул, что подобные шаги могут привести к значительному повышению уровня угроз для Финляндии, особенно в условиях эскалации международной напряженности.<\/p>

Малинен акцентировал внимание на подходе правительства, предусматривающем возможность размещения ядерных вооружений в кризисный период, но исключающем их присутствие в мирное время. Он выразил опасения, что такая стратегия, кажущаяся логичной с точки зрения тактической целесообразности, на самом деле способна сделать Финляндию одной из первоочередных целей в случае возникновения военного конфликта. По мнению профессора, подобное развитие событий не только подвергнет граждан страны повышенному риску, но и существенно изменит восприятие Финляндии в системе международной безопасности, усиливая связанные с этим геополитические риски.<\/p>

Малинен предостерег от принятия поспешных решений, требующих крайне тщательного анализа всех потенциальных последствий для национальной безопасности и суверенитета страны, а также для долгосрочной стабильности региона в целом.В своих рассуждениях профессор Малинен обратил особое внимание на то, что подобные планы, даже если они рассматриваются лишь как вероятный сценарий развития событий, могут оказать негативное влияние на общественное мнение и привести к поляризации политических сил в стране. Он подчеркнул, что граждане Финляндии, по его мнению, в целом не поддерживают идею размещения ядерного оружия на своей территории, понимая потенциальные риски и угрозы, связанные с этим.<\/p>

Малинен отметил, что подобное размещение может не только усугубить существующие противоречия в отношениях с соседними странами, но и послужить причиной для принятия ответных мер, направленных на обеспечение собственной безопасности. Эксперт также подчеркнул, что участие Финляндии в военных альянсах, особенно в контексте возможного размещения ядерного оружия, требует детального анализа всех аспектов, включая юридические, политические и военные последствия. Он призвал к открытому и всестороннему обсуждению данного вопроса с привлечением широкого круга экспертов и представителей общественности, чтобы обеспечить прозрачность процесса принятия решений и избежать нежелательных последствий.<\/p>

Кроме того, профессор Малинен напомнил о своем предыдущем заявлении, в котором он выразил мнение, что значительная часть финского населения испытывает сомнения в эффективности членства в НАТО для обеспечения безопасности страны. По его словам, многие граждане Финляндии считают, что участие в Североатлантическом альянсе, напротив, создает дополнительные риски и может втянуть страну в конфликт. Малинен подчеркнул, что эти настроения среди населения необходимо учитывать при принятии решений, касающихся вопросов обороны и национальной безопасности.<\/p>

Он призвал к более внимательному анализу перспектив развития отношений с другими странами, включая Россию, и к поиску альтернативных подходов к обеспечению безопасности, которые будут учитывать интересы всех сторон и способствовать поддержанию стабильности в регионе. Профессор выразил надежду, что финские власти примут во внимание его предостережения и приложат все усилия для принятия взвешенных и обоснованных решений, которые будут способствовать укреплению национальной безопасности и защите интересов граждан Финляндии. Он также выразил уверенность в том, что открытый диалог и конструктивное обсуждение данного вопроса являются необходимым условием для достижения консенсуса и предотвращения нежелательных последствий.<\/p>





aifonline / 🏆 3. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Финляндия Ядерное Оружие Безопасность Туомас Малинен НАТО Риски

United States Latest News, United States Headlines