Профессор предупредил: не полагаться на автоматическое отключение техники

Современная бытовая техника всё чаще оснащается системами автоматического отключения, но полагаться на них как на единственную защиту опасно. Об этом в беседе с RT предупредил профессор кафедры наноэлектроники, доктор физико-математических наук РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.
Современная бытовая техника всё чаще оснащается системами автоматического отключения, но полагаться на них как на единственную защиту опасно. Об этом в беседе с RT предупредил профессор кафедры наноэлектроники, доктор физико-математических наук РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.
Он напомнил, что система автоотключения устроена по-разному в зависимости от типа прибора: в утюгах и обогревателях чаще всего используются датчики движения или наклона, а в электроплитах и чайниках срабатывает термодатчик или таймер. Так, термодатчик чайника со временем теряет чувствительность: вода закипает, но сигнал на отключение не поступает, прибор продолжает нагревать пустой корпус, что может привести к оплавлению пластика и возгоранию.
"Другой пример — электроплита с функцией автоотключения при закипании: если кастрюля без воды стоит на включённой конфорке, датчик может не сработать... Плита продолжит работать, дно кастрюли раскалится добела, что создаст пожарную опасность", — пояснил специалист.
"Алгоритм не всегда срабатывает корректно: пылесос может заехать под низкий диван и застрять. Двигатель продолжает работать, перегревается, аккумулятор разряжается, а при попытке возобновить зарядку перегруженный аккумулятор может задымиться или воспламениться", — рассказал собеседник RT
Автоматическое Отключение Техники Пожарная Опасность Пластик Выгоревание Попытка Возобновить Зарядку Перегрев Двигателя Задымление Аккумулятора Пожарная Безопасность
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