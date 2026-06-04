Профессор предупредил: не полагаться на автоматическое отключение техники

Современная бытовая техника всё чаще оснащается системами автоматического отключения, но полагаться на них как на единственную защиту опасно. Об этом в беседе с RT предупредил профессор кафедры наноэлектроники, доктор физико-математических наук РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

Современная бытовая техника всё чаще оснащается системами автоматического отключения, но полагаться на них как на единственную защиту опасно. Об этом в беседе с RT предупредил профессор кафедры наноэлектроники, доктор физико-математических наук РТУ МИРЭА Алексей Юрасов.

Он напомнил, что система автоотключения устроена по-разному в зависимости от типа прибора: в утюгах и обогревателях чаще всего используются датчики движения или наклона, а в электроплитах и чайниках срабатывает термодатчик или таймер. Так, термодатчик чайника со временем теряет чувствительность: вода закипает, но сигнал на отключение не поступает, прибор продолжает нагревать пустой корпус, что может привести к оплавлению пластика и возгоранию.

"Другой пример — электроплита с функцией автоотключения при закипании: если кастрюля без воды стоит на включённой конфорке, датчик может не сработать... Плита продолжит работать, дно кастрюли раскалится добела, что создаст пожарную опасность", — пояснил специалист.

"Алгоритм не всегда срабатывает корректно: пылесос может заехать под низкий диван и застрять. Двигатель продолжает работать, перегревается, аккумулятор разряжается, а при попытке возобновить зарядку перегруженный аккумулятор может задымиться или воспламениться", — рассказал собеседник RT





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