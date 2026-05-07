Активисты Pussy Riot и Femen провели акцию протеста у российского павильона на биеннале в Венеции, осуждая участие РФ в культурном форуме на фоне войны в Украине и указывая на связи организаторов с властью.

На знаменитой Венецианской биеннале современного искусства развернулись масштабные и эмоционально напряженные события, ставшие следствием глубокого политического раскола. Группа протестующих устроила дерзкую акцию прямо у стен российского павильона, используя для привлечения внимания яркие дымовые шашки розового, желтого и голубого цветов.

Участники мероприятия скандировали резкие лозунги, утверждая, что современное российское искусство буквально пропитано кровью. В руках активистов были плакаты с провокационными надписями, призывающими зрителей наслаждаться шоу и одновременно игнорировать происходящую войну. Некоторые из лозунгов прямо указывали на кураторство Владимира Путина, заявляя, что в общую концепцию включены трупы, а за внешним блеском экспозиции скрываются могилы. Радикальность протеста проявилась и в том, что часть участников нанесла эти обвинительные фразы прямо на свои тела, превращая собственную кожу в холст для политического высказывания.

Кроме того, статуи, украшавшие вход в павильон, были обвешаны масками и государственными флагами Украины, что создало резкий визуальный контраст с официальным представительством страны. Представительница известной арт-группы Pussy Riot в своих комментариях подчеркнула трагический парадокс текущей ситуации. По ее мнению, в то время как лучшие граждане России, открыто выступившие против режима и поддержавшие Украину, либо томятся в тюрьмах, либо погибают в застенках, Европа продолжает открывать свои двери для чиновников и государственных пропагандистов из ближайшего окружения Кремля.

Активистка выразила твердое убеждение, что истинно представлять Россию на столь значимом мировом форуме должны не лояльные государству фигуры, а именно те художники, которые были лишены свободы за свою антивоенную позицию и верность гуманистическим ценностям. Вторя этим словам, одна из лидеров движения Femen заявила, что каждое произведение искусства, представленное в российском павильоне в этом году, стоит на невидимом пьедестале из украинской крови.

Она отметила, что подобные сведения никогда не будут включены в официальный каталог выставки, однако именно этот страшный материал является единственным реальным фундаментом, на котором удерживается всё здание павильона. Особое внимание общественности привлекли детали управления российским представительством на биеннале. За организацию отвечает компания Smart Art, основанная Екатериной Винокуровой и Анастасией Карнеевой.

Вскрывшиеся факты о биографии этих женщин вызвали дополнительный резонанс: Карнеева является дочерью отставного генерала и бывшего заместителя директора государственного оборонного гиганта Ростех, а Винокурова приходится дочерью министра иностранных дел Российской Федерации. Такая тесная связь между руководством павильона и высшими эшелонами государственной и военной власти РФ подтверждает тезис протестующих о том, что искусство используется как инструмент мягкой силы и пропаганды. В связи с возможным усилением давления и протестными настроениями, организаторы приняли решение максимально ограничить доступ в павильон.

Он будет открыт лишь в краткий период с 6 по 8 мая исключительно для приглашенных гостей, в течение которого будет проходить звуковой перформанс под названием 'Дерево, укорененное в небе'. С 9 мая, когда биеннале официально откроется для широкой публики, двери российского павильона будут плотно закрыты. Данный инцидент стал частью более широкой дискуссии, развернувшейся в Европейском союзе относительно допустимости нормализации отношений с Россией через культурные и спортивные обмены.

В Европарламенте ведутся ожесточенные споры о том, является ли продолжение участия РФ в международных форумах циничным сигналом миру и новым дном дипломатии, или же попытки ограничить культурный обмен представляют собой форму цензуры и тоталитаризма. Оппоненты нормализации утверждают, что любое соучастие в культурном поле с государством-агрессором легитимизирует его действия. На этом фоне особенно примечателен проект Германии под названием 'Руины', который был представлен на той же биеннале.

Этот проект посвящен переосмыслению национальной идентичности и включает в себя работы недавно ушедшей из жизни художницы Хенрике Науман. Контраст между рефлексией европейских стран над своим прошлым и попытками России сохранить фасад нормальности через кулуарные выставки подчеркивает глубину кризиса в международных отношениях, где искусство перестало быть просто эстетическим объектом и стало полем жестокого политического противостояния





