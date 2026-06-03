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Прощание с Ларисой Жуковской состоится в Храме Успения Пресвятой Богородицы в Путинках

Культура News

Прощание с Ларисой Жуковской состоится в Храме Успения Пресвятой Богородицы в Путинках
Лариса ЖуковскаяПрощаниеОтпевание
📆6/3/2026 3:44 PM
📰РИА Новости
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Церемония прощания и отпевание заслуженной артистки России Ларисы Жуковской пройдут в Храме Успения Пресвятой Богородицы в Путинках 10 июня.

10 июня в Храме Успения Пресвятой Богородицы в Путинках пройдут церемония прощания и отпевание заслуженной артистки России Ларисы Жуковской. Как сообщили во МХАТ е имени Горького, артистка ушла из жизни 1 июня в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.

Желающие проститься с Ларисой Александровной могут сделать это в Храме Успения Пресвятой Богородицы в Путинках (Успенский переулок, дом 4 строение 5) с 11.30 до 11.45. Лариса Жуковская окончила ГИТИС в 1959 году и с того же года служила во МХАТе. После раздела труппы в 1987 году она продолжила работу во МХАТе имени Горького.

За 65 лет службы во МХАТе Жуковская сыграла множество ролей, в том числе Майбл в спектакле "Идеальный муж", Гертруда в "Марии Стюарт", Алевтина Петровна в постановке "В день свадьбы", Закройщица в "Зойкиной квартире" и другие. Артистка также снималась в кино, среди ее работ "Анна Каренина", "Выстрел", "Война и мир" и другие

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РИА Новости /  🏆 16. in RU

Лариса Жуковская Прощание Отпевание Храм Успения Пресвятой Богородицы МХАТ Артистка ГИТИС Кино Спектакли

 

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