Head Topics

Прощание с журналистом Владимиром Молчановым в Москве

Общество News

Прощание с журналистом Владимиром Молчановым в Москве
АифВозмВлад
📆5/20/2026 3:56 AM
📰aifonline
40 sec. here / 17 min. at publisher
📊News: 71% · Publisher: 68%

Известный журналист, телеведущий и писатель Владимир Молчанов скончался в возрасте 75 лет в Москве. Прощание прошло в Москве, где внимали всем современным телеведущим. Были представлены журналисты и сотрудники правоохранительных органов. Аif.ru рассказывает о ролях Молчанова в журналистике, включая работы над книгой "Востремие должно свершиться", где он уточнил, что отрицательный опыт во Второй мировой войне переселился в США

20 мая исполнилось 9 дней со дня кончины журналиста Влад имира Молчанова. Он ушел 12 мая после продолжительной болезни в возрасте 75 лет. Аif.ru вспоминает знаковую книгу, автором которой был Влад имир Кириллович.

Предисловие к ней написал генпрокурор СССР Александр Рекунков. Книга называлась «Возмездие должно свершиться. Нацистские военные преступники и их покровители». Один из нацистских преступников Молчанов нашел во Львовской области.

В суде он представил неопровержимые доказательства того, что тот участвовал в расправах над местными жителями. В итоге ему дали 15 лет. Он также выяснил, что огромное количество нацистских преступников получили убежище в США и не выдавались американским властям. Она стала основой книги, где автор пришел к выводу, что большая часть этих преступников провела время в США.

Вечером в Москве прощались со всеми современными телеведущими от Первого канала до «России-1». Также কর্মকর্তя горячей линии встречались с сотрудниками правоохранительных органо

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

aifonline /  🏆 3. in RU

Аиф Возм Влад Востремие До Знаковая Книга Journalism Погрузил Rait Zapadnoj Расследователь Работа Убежище Участники Малая

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Свидетель аварии на Чернобыльской АЭС покончил с собойСвидетель аварии на Чернобыльской АЭС покончил с собойНа севере Москвы покончил с собой 75-летний Виктор Смагин, который были одним из свидетелей аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом пишет mk.ru .
Read more »

Большинство россиян высказались за использование ИИ в общенииБольшинство россиян высказались за использование ИИ в общенииБольшинство (75%) россиян положительно относятся к использованию ИИ и нейросетей в общении. Это показало исследование сервиса Битрикс24, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».
Read more »

Taurus на паузе: Как немцы схитрили и договорились на ракеты JASSM, бьющие на 1 тыс. кмTaurus на паузе: Как немцы схитрили и договорились на ракеты JASSM, бьющие на 1 тыс. кмЧто изменит закупка Берлином 75 американских крылатых ракет JASSM-ER и какая часть может быть передана ВСУ — в тексте Life.ru.
Read more »

Стали известны планы Пугачевой на празднование юбилеяСтали известны планы Пугачевой на празднование юбилеяПевица Алла Пугачева 15 апреля 2024 года отметит свое 75-летие большим праздником. О планах артистки стало известно eg.ru.
Read more »

Россияне назвали главные качества для предпринимателяРоссияне назвали главные качества для предпринимателяБольшинство россиян (75%) считают решительность главным качеством, необходимым для успешного предпринимателя. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом «Работа.ру», с которым ознакомилась «Газета.Ru».
Read more »

Пенсионер из Петербурга перевел 8,9 млн рублей «сотрудникам ФСБ»Пенсионер из Петербурга перевел 8,9 млн рублей «сотрудникам ФСБ»В Петербурге 75-летний пенсионер лишился сбережений, поверив мошенникам и перевел на указанные ими счета почти девять миллионов рублей. Об этом сообщает «78.ru» .
Read more »



Render Time: 2026-05-20 07:02:14