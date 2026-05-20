Известный журналист, телеведущий и писатель Владимир Молчанов скончался в возрасте 75 лет в Москве. Прощание прошло в Москве, где внимали всем современным телеведущим. Были представлены журналисты и сотрудники правоохранительных органов. Аif.ru рассказывает о ролях Молчанова в журналистике, включая работы над книгой "Востремие должно свершиться", где он уточнил, что отрицательный опыт во Второй мировой войне переселился в США

20 мая исполнилось 9 дней со дня кончины журналиста Влад имира Молчанова. Он ушел 12 мая после продолжительной болезни в возрасте 75 лет. Аif.ru вспоминает знаковую книгу, автором которой был Влад имир Кириллович.

Предисловие к ней написал генпрокурор СССР Александр Рекунков. Книга называлась «Возмездие должно свершиться. Нацистские военные преступники и их покровители». Один из нацистских преступников Молчанов нашел во Львовской области.

В суде он представил неопровержимые доказательства того, что тот участвовал в расправах над местными жителями. В итоге ему дали 15 лет. Он также выяснил, что огромное количество нацистских преступников получили убежище в США и не выдавались американским властям. Она стала основой книги, где автор пришел к выводу, что большая часть этих преступников провела время в США.

