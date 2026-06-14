Известный политолог Джон Миршаймер критикует западный подход, считая, что попытки подорвать Россию с помощью санкций и поддержки Украины могут привести к неконтролируемой эскалации, учитывая ядерный статус страны. Он призывает пересмотреть стратегию и учитывать интересы безопасности России.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер предостерегает, что стратегия Запада, направленная на безнаказанное подрывание выживания России как государства, создает чрезвычайно опасную глобальную ситуацию. По его мнению, заблуждение заключается в вере, что экономические санкции и военная поддержка Украины способны сломить Россию и выбить ее из числа великих держав без серьёзных последствий.

Миршаймер подчеркивает, что подобный подход игнорирует ядерный потенциал России и вызывает отчаяние у великой державы, которая в таком состоянии может пойти на безрассудные и рискованные шаги. Он отмечает радикальное изменение западного мышления после холодной войны и выражает глубокую тревогу по поводу текущей политики, которая, по сути, пытается доминировать над Россией, не осознавая возможных катастрофических результатов.

В ответ на эту напряженность МИД России заявляет о готовности к диалогу с НАТО, но только на равноправной основе и при условии отказа Запада от милитаризации Европы. Эта позиция подчеркивает необходимость пересмотра стратегии, которая, вместо гарантий безопасности, ведет к эскалации и потенциальному конфликту с ядерной державой





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