Ушел из жизни Оскар Шмидт, бразильский баскетболист, чья карьера и достижения оставили неизгладимый след в истории мирового спорта. Несмотря на отказ от контракта в NBA, Шмидт стал легендой, установив рекорды результативности на Олимпийских играх и чемпионатах мира, и продемонстрировав выдающуюся преданность своей стране.

Оскар Шмидт , легенда мирового баскетбол а, ушедший из жизни 17 апреля 2026 года, оставил неизгладимый след в истории этого вида спорт а. Его часто называли величайшим игроком, так и не получившим признания в североамериканской лиге, несмотря на имевшиеся возможности. Эта оценка справедлива, поскольку наиболее яркие моменты его блистательной карьеры прошли за пределами NBA , где правила игры и возможности были иными.

Родившийся 16 февраля 1958 года, Оскар дебютировал на профессиональном уровне в 1974 году, а завершил игровую карьеру лишь в 2003-м, проведя на площадке впечатляющие 29 лет. Последние годы жизни он боролся с опухолью мозга, диагноз которой был поставлен в 2011 году. Информация о его здоровье регулярно появлялась в средствах массовой информации, и в последние годы он стал реже появляться на публике, посвящая время борьбе с недугом.

Шмидт получил всемирную известность прежде всего как игрок национальной сборной Бразилии. Он установил рекорд, пять раз подряд участвуя в Олимпийских играх, что является беспрецедентным достижением для баскетболистов. За все время своих выступлений на олимпийских турнирах он набрал 1093 очка, результат, который до сих пор остается непревзойденным. Его ближайший преследователь, Эндрю Гейз, отстает на 304 очка, а Кевин Дюрант имеет в своем активе 518 очков. На Олимпиаде 1988 года в Сеуле Оскар продемонстрировал феноменальные показатели: 55 очков в одной игре, средняя результативность турнира — 42,3 очка за матч, и суммарно — 338 очков. Никто из последующих игроков не смог приблизиться к этим цифрам. Кроме того, он трижды становился лучшим снайпером Олимпийских игр.

На чемпионатах мира ФИБА Оскар Шмидт также установил исторический рекорд, набрав 906 очков. Его личный рекорд результативности в одном матче составил 52 очка, добытых в игре против сборной Австралии. За всю свою профессиональную карьеру он набрал 49 737 очков, что долгое время было лучшим показателем в мире. Только в 2024 году его обошел Леброн Джеймс, однако прямое сравнение их достижений затруднено из-за различий в структурах соревнований и правилах.

В 1984 году Шмидт был выбран на драфте командой NBA «Нью-Джерси Нетс», но отказался от перехода в лигу. Причина заключалась в том, что тогда правила NBA не позволяли игрокам одновременно выступать за свои национальные сборные, а для Оскара принципиально было представлять Бразилию. Вместо этого он принял предложение итальянского клуба «Ювеказерта», где играл на весьма выгодных условиях. Ярким примером его гениальности стал финал Панамериканских игр 1987 года в Индианаполисе. Бразилия под его руководством одержала победу над сборной США со счетом 120:115, сумев отыграть отставание в 20 очков. В том матче Шмидт набрал 46 очков, причем 35 из них — во второй половине. В составе американской команды тогда выступали такие звезды, как Дэвид Робинсон и Дэнни Мэннинг. Это поражение стало первым случаем, когда сборная США уступила в решающем матче крупного турнира на своей домашней площадке.

В клубной карьере Оскар Шмидт выступал за команды из Бразилии, Италии и Испании. Наиболее продолжительный и результативный период его выступлений связан с итальянским «Ювеказерта», где он завоевал Кубок Италии, семь раз становился лучшим снайпером, а также был признан самым ценным игроком Матча звёзд. В Испании он также отметился как лучший по количеству набранных очков. Шмидт был выдающимся атакующим игроком, чья игра строилась на дальних бросках, новаторском подходе для того времени. Его решение играть за сборную Бразилии, отказавшись от контракта в NBA, не помешало ему получить статус одного из величайших баскетболистов в истории. Он был введен в Зал баскетбольной славы и другие престижные списки.

Коллеги и эксперты высоко оценивают вклад Шмидта в баскетбол. Один из его современников вспоминал: «Он был легендой. Когда я рос в Италии, я видел его игру постоянно. Он был моим кумиром. Для меня он оказался воплощением того, каким должен быть снайпер. Он мог бросать с любой дистанции, и его уверенность казалась просто запредельной. Я многому научился, просто наблюдая за тем, как он находит пространство для броска. Он — один из величайших игроков, когда-либо бравших в руки мяч». NBA также признала его одним из лучших игроков, а официальные лица Бразилии, включая президента страны, выразили соболезнования и отметили его выдающиеся заслуги. Президент Бразилии отметил: «Оскар Шмидт был не просто выдающимся спортсменом — он стал символом настоящей преданности и любви к нашей стране. Его легендарная «Святая рука» дарила радость миллионам бразильцев, а неизменная верность сборной на протяжении всей карьеры превратила его в вечного героя. Сегодня Бразилия прощается с одним из своих самых великих сыновей, но его наследие будет жить в каждом броске будущих поколений».

На Олимпийских играх в Рио-2016 Шмидт, выступая в роли флагоносца, в очередной раз поразил всех, продемонстрировав неординарный путь к успеху, который не зависел от игры в американской лиге. После завершения спортивной карьеры он открыто говорил о своей болезни. Его жизнь оборвалась, но самые важные моменты его биографии навсегда останутся в памяти болельщиков.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Появилось изображение Бронни Джеймса в NBA 2K24Появилось изображение Бронни Джеймса в NBA 2K24

Read more »

Появились изображения Дэмьена Лилларда в форме «Милуоки» в симуляторе NBA 2KПоявились изображения Дэмьена Лилларда в форме «Милуоки» в симуляторе NBA 2K

Read more »

Кайри Ирвинг остался недоволен своим рейтингом в игре NBA 2K24Кайри Ирвинг остался недоволен своим рейтингом в игре NBA 2K24

Read more »

«Миннесота» и задача трех телУзнаем, что общего у классической проблемы трех звезд в NBA и задачи трех тел в физике.

Read more »

Спортивные новости дняВ этом выпуске спорта: НХЛ, Формула-1, NBA и КХЛ.

Read more »

Интриги предстоящей недели в спортеНовости о предстоящих матчах в NBA, КХЛ, РПЛ и Лиге Чемпионов.

Read more »