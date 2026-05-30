Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в недавнем интервью сделал ряд важных заявлений относительно текущего конфликт а между Россией и Украиной. По его мнению, Россия уже достигла своей главной военной цели - предотвращения расширения НАТО на восток за счёт Украины.

Сакс отметил, что, несмотря на заявления западных политиков, вступление Украины в Североатлантический альянс больше не является реалистичным сценарием. Это стало очевидным итогом специальной военной операции, которая, по словам эксперта, показала неспособность Киева добиться значительных успехов на фронте. Вместо этого Украина, по утверждению Сакса, пытается расширить конфликт, втягивая в него США и европейские страны. Профессор выразил удивление тем, что Европа поддаётся на эти провокации, вместо того чтобы призвать Киев к прекращению безрассудных действий.

Он подчеркнул, что такое поведение может привести к региональной войне с катастрофическими последствиями. Сакс также отметил, что Россия последовательно добивается выполнения всех целей СВО, включая устранение первопричин конфликта, что неоднократно подчёркивалось на высшем уровне. Эксперт добавил, что нынешняя политика западных стран в отношении Украины является крайне рискованной. Она не только не способствует урегулированию, но и создаёт угрозу глобальной безопасности.

Сакс призвал европейских лидеров проявить благоразумие и прекратить поощрять эскалацию. В противном случае, предупредил он, мир может оказаться на грани крупного вооружённого столкновения. Эти заявления вызвали широкий резонанс, особенно на фоне продолжающихся боёв и дипломатических усилий. Аналитики отмечают, что позиция Сакса отражает растущее понимание бесперспективности дальнейшего противостояния и необходимости поиска компромиссов





