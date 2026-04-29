Прощание с Людмилой Некрасовой: где и когда состоится отпевание

В Москве состоится прощание с известным режиссёром документального кино, актрисой и педагогом Людмилой Некрасовой, скончавшейся на 62-м году жизни. Узнайте место и время отпевания.

С глубокой скорбью сообщаем о кончине выдающегося режиссёр а документального кино, талантливой актрисы и преданного педагога Людмилы Некрасовой. Людмила Некрасова ушла из жизни 26 апреля на 62-м году жизни, после продолжительной и тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием.

Её внезапная смерть стала настоящим ударом для всего кинематографического сообщества, для её коллег по театру и для многочисленных поклонников её творчества. Людмила Некрасова оставила после себя богатое наследие, состоящее из множества ярких и запоминающихся документальных фильмов, спектаклей и учеников, которых она вдохновляла своим профессионализмом и человеческими качествами. Она была человеком невероятной энергии, целеустремленности и любви к своему делу. Её фильмы отличались глубоким проникновением в суть вещей, искренностью и неподдельной заинтересованностью в судьбах людей.

Людмила Некрасова всегда стремилась показать красоту и уникальность окружающего мира, рассказать о тех, кто посвятил свою жизнь служению искусству и культуре. Прощание с Людмилой Некрасовой состоится 30 апреля в 12:00 в храме Троицы Живоначальной, расположенном в самом сердце Москвы, недалеко от станции метро 'Китай-город' по адресу улица Покровка, дом 13. В театре 'МОСТ', где Людмила Некрасова долгое время работала и выступала, сообщили о месте и времени отпевания.

Театр 'МОСТ' выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Людмилы Некрасовой, а также всем, кто знал и ценил её талант. Людмила Некрасова была не только выдающимся режиссёром и актрисой, но и замечательным человеком, обладавшим редким даром находить общий язык с людьми и вдохновлять их на творчество. Она всегда была готова прийти на помощь своим коллегам и ученикам, поделиться своим опытом и знаниями. Её вклад в развитие российского кинематографа и театра неоценим.

Людмила Некрасова была удостоена множества наград и признаний за свои работы. Последней её наградой стала победа на втором российском фестивале 'Кино и музыка' в 2025 году в конкурсной программе 'Документальное кино о музыке и музыкантах' за фильм 'Путешествие с роялем против течения', где она выступила в качестве автора сценария и режиссёра. В последние годы Людмила Некрасова активно работала в мастерской Аллы Суриковой, создавая документальные фильмы, в том числе фильм о театре 'МОСТ'.

Её работы о провинциальных музеях и людях, посвятивших себя сохранению культурного наследия, неоднократно демонстрировались на телеканале 'Культура', привлекая внимание зрителей к малоизвестным, но важным страницам истории и культуры России. Людмила Некрасова была награждена орденом преподобного Сергия Радонежского 3-й степени в 2008 году за значительный вклад в дело просвещения.

Помимо режиссерской и педагогической деятельности, Людмила Некрасова успешно выступала на сцене театра 'МОСТ' в качестве актрисы, запомнившись зрителям своими яркими ролями, такими как Арманда в спектакле 'Непобедимая Армада' и бабушка Роза в спектакле 'Дорогой Бог!

'. Её талант и профессионализм всегда вызывали восхищение у коллег и зрителей. Память о Людмиле Некрасовой навсегда останется в сердцах тех, кто её знал и ценил. Её фильмы и спектакли будут продолжать вдохновлять новые поколения кинематографистов и театральных деятелей. Её имя навсегда вписано в историю российского искусства

