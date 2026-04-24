Head Topics

Прохладный и дождливый уикенд в Москве и Подмосковье

Погода News

📆4/24/2026 4:51 AM
📰Известия
175 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 104% · Publisher: 51%

Синоптики Яндекс Погоды прогнозируют пасмурную погоду с дождями в Москве и Московской области 25 и 26 апреля. Температура воздуха будет колебаться от +3 до +11 градусов.

Москвичей и жителей Подмосковья ожидает прохладный и дождливый уикенд . По данным синоптиков Яндекс Погоды, 25 и 26 апреля преобладающая погода будет пасмурной с осадками в виде дождя.

Такая картина обусловлена противостоянием зимних и весенних воздушных масс, которое, по словам ведущего специалиста центра погоды Фобос Евгения Тишковца, наблюдается в атмосфере над столичным регионом. В субботу, 25 апреля, небо будет затянуто переменной облачностью, однако ближе к ночи вероятность дождя значительно возрастет. Утренние температуры составят около +3 градусов Цельсия, что потребует теплой одежды для тех, кто планирует ранние прогулки или поездки за город. Днем воздух прогреется до +8 градусов, а к вечеру температура немного поднимется до +9 градусов.

Ночью же ожидается понижение температуры до +6 градусов, что может привести к ощущению прохлады, особенно после дождя. Воскресенье, 26 апреля, принесет с собой более устойчивую пасмурную погоду и продолжительные дожди. Утром температура воздуха будет держаться на уровне +8 градусов, постепенно повышаясь днем до +11 градусов. Вечером температура снова снизится до +8 градусов, а ночью опустится до +5 градусов.

Жителям городов Подмосковья, включая Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово, следует ожидать аналогичных погодных условий. Синоптики отмечают, что возможны незначительные колебания температуры в пределах 1-2 градусов в течение дня, что связано с локальными особенностями рельефа и близостью к Москве. Прогноз погоды на ближайшие праздники, включая День Труда и День Победы, также не сулит значительного потепления. Евгений Тишковец подчеркнул, что апрель в этом году характеризуется нестабильностью и частыми перепадами температуры.

Влияние циклонов и антициклонов, проходящих через территорию России, приводит к чередованию периодов дождей, холодов и кратковременных потеплений. Поэтому жителям столичного региона рекомендуется внимательно следить за обновлениями прогноза погоды и быть готовыми к любым погодным сюрпризам. Особенно важно учитывать погодные условия при планировании мероприятий на открытом воздухе, таких как пикники, прогулки и посещение праздничных мероприятий. Необходимо иметь при себе зонт или дождевик, а также теплую одежду, чтобы не замерзнуть в прохладную погоду.

Синоптики также предупреждают о возможности гололедицы на дорогах в ночное время, особенно после дождя. Водителям рекомендуется быть особенно внимательными и осторожными при управлении автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам также следует быть осторожными при ходьбе по тротуарам и переходам, чтобы не поскользнуться и не получить травму. В целом, погода в Москве и Московской области в ближайшие дни будет соответствовать типичному весеннему характеру – переменчивой и непредсказуемой.

Жителям региона следует быть готовыми к любым погодным условиям и принимать соответствующие меры предосторожности. Важно помнить, что погода может меняться очень быстро, поэтому необходимо регулярно проверять прогноз и адаптироваться к новым условиям. Синоптики советуют не планировать на выходные мероприятия, требующие хорошей погоды, и отдать предпочтение занятиям в помещении. Если же все-таки планируется выход на улицу, то необходимо одеться тепло и взять с собой зонт или дождевик.

Также рекомендуется избегать длительного пребывания на улице в прохладную и дождливую погоду, чтобы не простудиться. В заключение, стоит отметить, что погода в Москве и Московской области в ближайшие дни будет прохладной и дождливой, поэтому жителям региона следует быть готовыми к любым погодным условиям и принимать соответствующие меры предосторожности

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Известия /  🏆 26. in RU

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

В Москве в среду прогнозируется до +3°CВ Москве в среду прогнозируется до +3°CВ Москве в среду, 26 февраля, ожидается до +3°C, гласят данные Гидрометцентра России. В столице ожидается облачная погода с дождем и мокрым снегом.
Read more »

В Центральной России зафиксирован новый температурный рекорд. Новости. Первый каналВ Центральной России зафиксирован новый температурный рекорд. Новости. Первый каналСегодня в столице рекорд, +3,8 десятых градусов. Таких теплых 25 января не было никогда за всю историю наблюдений.
Read more »

Снег с дождем, гололедица и до +3 градусов ожидаются в Москве 26 февраляСнег с дождем, гололедица и до +3 градусов ожидаются в Москве 26 февраляАтмосферное давление составит 729 мм ртутного столба
Read more »

Московское «Динамо» завоевало женский Суперкубок России по волейболу, обыграв «Локомотив»Московское «Динамо» завоевало женский Суперкубок России по волейболу, обыграв «Локомотив»Московская команда обыграла калининградский «Локомотив» со счетом 3:0 (25:11, 25:14, 25:22).
Read more »

Итоги взвешивания перед турниром «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с главным боем КудряшоваИтоги взвешивания перед турниром «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с главным боем КудряшоваВ пятницу, 26 апреля, в Москве российский боксёр Дмитрий Кудряшов (26-6, КО 25) проведёт бой с аргентинцем Леонардо Даниэлем Робутти (11-6, КО 8).
Read more »

Синоптики спрогнозировали снег и температуру до +3 градусов в Москве 26 ноябряСиноптики спрогнозировали снег и температуру до +3 градусов в Москве 26 ноябряОблачно, осадки (преимущественно мокрый снег), местами налипание мокрого снега, гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 26 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +3 до +1 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до +2.
Read more »



Render Time: 2026-04-24 07:51:30