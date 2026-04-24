Прохладный и дождливый уикенд в Москве и Подмосковье

Москвичей и жителей Подмосковья ожидает прохладный и дождливый уикенд . По данным синоптиков Яндекс Погоды, 25 и 26 апреля преобладающая погода будет пасмурной с осадками в виде дождя.

Такая картина обусловлена противостоянием зимних и весенних воздушных масс, которое, по словам ведущего специалиста центра погоды Фобос Евгения Тишковца, наблюдается в атмосфере над столичным регионом. В субботу, 25 апреля, небо будет затянуто переменной облачностью, однако ближе к ночи вероятность дождя значительно возрастет. Утренние температуры составят около +3 градусов Цельсия, что потребует теплой одежды для тех, кто планирует ранние прогулки или поездки за город. Днем воздух прогреется до +8 градусов, а к вечеру температура немного поднимется до +9 градусов.

Ночью же ожидается понижение температуры до +6 градусов, что может привести к ощущению прохлады, особенно после дождя. Воскресенье, 26 апреля, принесет с собой более устойчивую пасмурную погоду и продолжительные дожди. Утром температура воздуха будет держаться на уровне +8 градусов, постепенно повышаясь днем до +11 градусов. Вечером температура снова снизится до +8 градусов, а ночью опустится до +5 градусов.

Жителям городов Подмосковья, включая Одинцово, Подольск, Люберцы, Видное и Домодедово, следует ожидать аналогичных погодных условий. Синоптики отмечают, что возможны незначительные колебания температуры в пределах 1-2 градусов в течение дня, что связано с локальными особенностями рельефа и близостью к Москве. Прогноз погоды на ближайшие праздники, включая День Труда и День Победы, также не сулит значительного потепления. Евгений Тишковец подчеркнул, что апрель в этом году характеризуется нестабильностью и частыми перепадами температуры.

Влияние циклонов и антициклонов, проходящих через территорию России, приводит к чередованию периодов дождей, холодов и кратковременных потеплений. Поэтому жителям столичного региона рекомендуется внимательно следить за обновлениями прогноза погоды и быть готовыми к любым погодным сюрпризам. Особенно важно учитывать погодные условия при планировании мероприятий на открытом воздухе, таких как пикники, прогулки и посещение праздничных мероприятий. Необходимо иметь при себе зонт или дождевик, а также теплую одежду, чтобы не замерзнуть в прохладную погоду.

Синоптики также предупреждают о возможности гололедицы на дорогах в ночное время, особенно после дождя. Водителям рекомендуется быть особенно внимательными и осторожными при управлении автомобилем, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам также следует быть осторожными при ходьбе по тротуарам и переходам, чтобы не поскользнуться и не получить травму. В целом, погода в Москве и Московской области в ближайшие дни будет соответствовать типичному весеннему характеру – переменчивой и непредсказуемой.

Жителям региона следует быть готовыми к любым погодным условиям и принимать соответствующие меры предосторожности. Важно помнить, что погода может меняться очень быстро, поэтому необходимо регулярно проверять прогноз и адаптироваться к новым условиям. Синоптики советуют не планировать на выходные мероприятия, требующие хорошей погоды, и отдать предпочтение занятиям в помещении. Если же все-таки планируется выход на улицу, то необходимо одеться тепло и взять с собой зонт или дождевик.

Также рекомендуется избегать длительного пребывания на улице в прохладную и дождливую погоду, чтобы не простудиться. В заключение, стоит отметить, что погода в Москве и Московской области в ближайшие дни будет прохладной и дождливой, поэтому жителям региона следует быть готовыми к любым погодным условиям и принимать соответствующие меры предосторожности





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

В Москве в среду прогнозируется до +3°CВ Москве в среду, 26 февраля, ожидается до +3°C, гласят данные Гидрометцентра России. В столице ожидается облачная погода с дождем и мокрым снегом.

В Центральной России зафиксирован новый температурный рекорд. Новости. Первый каналСегодня в столице рекорд, +3,8 десятых градусов. Таких теплых 25 января не было никогда за всю историю наблюдений.

Снег с дождем, гололедица и до +3 градусов ожидаются в Москве 26 февраляАтмосферное давление составит 729 мм ртутного столба

Московское «Динамо» завоевало женский Суперкубок России по волейболу, обыграв «Локомотив»Московская команда обыграла калининградский «Локомотив» со счетом 3:0 (25:11, 25:14, 25:22).

Итоги взвешивания перед турниром «Бойцовского клуба РЕН ТВ» с главным боем КудряшоваВ пятницу, 26 апреля, в Москве российский боксёр Дмитрий Кудряшов (26-6, КО 25) проведёт бой с аргентинцем Леонардо Даниэлем Робутти (11-6, КО 8).

Синоптики спрогнозировали снег и температуру до +3 градусов в Москве 26 ноябряОблачно, осадки (преимущественно мокрый снег), местами налипание мокрого снега, гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 26 ноября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +3 до +1 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до +2.

