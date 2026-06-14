Прощание и похороны аятоллы Али Хаменеи пройдут с 4 по 9 июля

Прощание и похороны бывшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи пройдут с 4 по 9 июля. У мусульман есть строгое требование похоронить умершего человека в тот день, когда он умер, погиб.

Москва, 14 июня - АиФ-Москва. Прощание и похороны бывшего верховного лидера Иран а аятоллы Али Хаменеи пройдут с 4 по 9 июля. У мусульман есть строгое требование похоронить умершего человека в тот день, когда он умер, погиб.

Здесь прошел существенный срок, более 100 дней. И для этого есть весомая причина. Во-первых, был большой риск того, что может быть нанесен ракетный удар во время прощания и похорон. Обстановка была очень напряженной.

Сейчас в определенной мере наступила передышка. Есть определенная уверенность в том, что в связи с подписанием договора ни США, ни Израиль не пойдут на такую подлость, как нанести удар, поэтому решили так смело объявить о похоронах Али Хаменеи. Политолог отметил, что с похоронами могут связаны определенные политические заявления Ирана. Здесь есть еще один важный момент.

Он связан с тем, что, скорее всего, в понимании Ирана, сам конфликт и агрессия против него не завершены. В иранском обществе понимают, что сейчас будет передышка, а потом, скорее всего, будет возобновление боев. Сами похороны станут возможностью в определённом смысле снова сплотить иранское сообщество перед новыми трудностями, перед новыми испытаниями. Люди придут попрощаться с Али Хаменеи и на этом фоне, возможно, им напомнят, что надо отомстить за его гибель.

Думаю, что об этом тоже будет сказано. То есть, это будет не только религиозный ритуал погребения, но и в определённом смысле политическая акция, напоминание о гибели не только Хаменеи, но и мирных иранцев, в том числе девочек, которых убили в школе. Церемонию используют, чтобы сплотить иранское общество и призвать его к готовности к дальнейшим испытаниям и к сопротивлению врагам. Хаменеи погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля.

Из-за продолжавшихся в течение марта ударов власти приняли решение о переносе церемонии прощания. Похоронить Хаменеи собираются в родном Мешхеде





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