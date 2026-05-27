Прокуратуры США расследуют действия ФИФА из‑за проблем с билетами на чемпионат мира 2026 в Индии

Генпрокуроры Нью‑Йорка и Нью‑Джерси начали проверку возможных нарушений при продаже билетов на ЧМ‑2026, рассматривая претензии о нечестных практиках и финансовых злоупотреблениях со стороны ФИФА.

Генеральные прокуроры Нью‑Йорка и Нью‑Джерси официально возбудили расследование в отношении Международной федерации футбольных ассоциаций ( ФИФА ) после того, как в СМИ было опубликовано несколько сообщений о проблемах с продажей билетов на чемпионат мира по футболу 2026 года, который планируется провести в Индии.

По словам представителей прокуратуры, имеются основания полагать, что при распределении билетов могли быть нарушены как национальные, так и международные нормы, регулирующие прозрачность и честность таких процессов. Следствие будет проверять, не было ли сокрытия информации, неравного доступа к билетам для болельщиков из разных стран и возможных финансовых махинаций, связанных с перепродажей билетов по завышенным ценам.

Ожидается, что в рамках расследования будет привлечена как местная индийская служба контроля за спортивными мероприятиями, так и международные органы, отвечающие за соблюдение антимонопольного законодательства в сфере спортивных прав





