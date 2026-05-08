Происшествия повреждения воздушной атаки Ростовская область

В ночь на пятницу в Ростовской области в результате падения обломков беспилотников и ракеты ВСУ повреждены дома и склады, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Юрий Слюсарь. "Минувшей ночью в Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки БПЛА и ракеты уничтожены в городе Таганрог и в Азовском районе. Жертв нет. Но, к сожалению, не обошлось без последствий на земле", — написал он. Слюсарь сообщил о возгорании складов в Юго-Восточной промзоне на территории Мясниковского района в результате падения ракеты. Известно об обрушении склада. По информации главы региона, на территории Первомайского района Ростова-на-Дону из-за падения обломков дрона загорелось четырехэтажное административное здание. Пострадало остекление домов в переулке Аэроклубюовском. Повреждения кровель строений зафиксированы в Батайске и селе Чалтырь Мясниковского района. Согласно сведениям Слюсаря, в Таганроге горящие обломки сбитого украинского дрона повредили гараж в одном из частных домов. По словам главы региона, информация о повреждениях в результате воздушной атаки уточняется. Ранее стало известно о перехвате минувшей ночью силами противовоздушной обороны украинских беспилотников, летевших на Ярославль.

