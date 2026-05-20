Промышленный туризм в России: популярные металлургические объекты для экскурсий

Промышленный ТуризмЧелябинская ОбластьМеталлургические Объекты
📆5/20/2026 11:42 PM
Отечественный турист в последние годы выбирает не только пляжи, солёное море или горные пики — по всей стране активно развивается промышленный туризм . По данным туристических фирм, это направление индустрии гостеприимства существует практически во всех регионах России и интерес к нему не спадает.

Железный интерес одним из лидеров страны по развитию этого направления туризма стала Челябинская область. Челябинская область делает ставку на металлургию и проводит экскурсии на флагманские предприятия. Например, вы можете лично оценить размах легендарного производства — Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Для жителей и гостей города действуют девять уникальных экскурсионных программ.

Гарантированы незабываемые впечатления. Путешествие начинается с доменного цеха — крупнейшего в стране. Здесь можно увидеть шестую доменную печь, построенную в годы Великой Отечественной войны всего за восемь месяцев. Первый чугун она выдала в декабре 1943 года.

Гостей впечатлят не только история, но и особенности работы гиганта. Следующий пункт — прокатное производство. Листопрокатный цех № 11 не имеет аналогов в России. Здесь можно узнать, как производят металл для автомобилей, корпусов бытовой техники, и не только.

Отдельный маршрут для школьников включает автобусную поездку и пешую прогулку по территории. Ребята побывают в диспетчерской управлении логистики — «святая святых», а в игровой форме попробуют себя в роли машиниста локомотива. Особенности Магнитогортового металлургического комбината: - Новейшие металлургические технологии - Большой ассортимент продукции — металлы, сталь, арматура, электроды, сплавы и т.д. - Рекордно кратчайшее время изготовления — от 24 часов до 3 дней - География поставщиков сырья — вся Планета!

Экспозиции научно-технического музея комбината рассказывают об этапах развития ММК: от первых дней строительства до современности. Среди экспонатов — фото, документы, личные вещи сотрудников, а также уникальные макеты действующих производств. Хотите посетить еще один интереснейший металлургический завод в Нижегородской области — Выксунский металлургический завод? Теперь вы можете!

Выксунский металлургический завод приглашает вас посмотреть на тонны раскалённого металла, стальные плиты, огромные колёса для железнодорожных вагонов, трубы разных диаметров — всё это можно увидеть на экскурсии по цехам. Выксунский металлургический завод в Нижегородской области, где вы сможете также получить богатый опыт и запомнить незабываемые моменты.

