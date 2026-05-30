Пропавший в Омске: подробности последних звонков и поисков

Пропавший в Омске во время катания на сапе по реке Иртыш 40-летний Анатолий больше 10 лет увлекался активными видами спорта, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru его друг Александр. Ранее тетя пропавшего после последнего звонка в Вологде раскрыла детали поисков.

Напомним, 43-летняя Ольга и Анатолий днем 25 мая вышли из дома в Омске и направились в сторону реки Иртыш, чтобы покататься на сапах. Спустя два дня родственники пары забили тревогу и начали поиски. 30 мая тело Ольги нашли недалеко от поселка Николаевка. Рядом с ней находились два сапа. Поиски Анатолия, по данным местного СК, продолжаются.

Ряд Telegram-каналов сообщил, что мужчину уже нашли. Знакомая пары Лариса отметила, что они были вместе около 20 лет.

"Анатолий - очень хороший и добрый парень, супер активный и позитивный, всегда улыбался, излучал только добро и невероятно положительные эмоции. Мы общались давно. Знаю, что еще 10 лет назад он занимался брейк-дансом, уже тогда катался на сноуборде, велике, вел активный образ жизни", - рассказал мужчина. Еще один друг Анатолия добавил, что последние 2-3 года он активно катался еще и на скейтборде.

СК возбудил дело об убийстве.





