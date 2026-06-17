Прокуратура требует повторной медэкспертизы для блогера Лерчек из-за сомнений в диагнозе

Московская прокуратура направила в суд заявление о проведении повторной судебно-медицинской экспертизы блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) после её публикаций о физической активности на фоне заявленного рака. Также проверке может подвергнуться отец её ребёнка.

Прокуратура Москвы инициировала новый юридический процесс в рамках дела известного блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек . Заявление было направлено в Гагаринский суд столицы с требованием провести повторную комплексную судебно-медицинскую экспертизу её здоровья.

Кроме того, ведомство просит суд проверить Луиса Сквирччиариани, отца её младшего ребёнка. Поводом для этих действий стали публикации Чекалиной в социальных сетях, которые, по мнению заявителей, вызывают серьёзные сомнения в объективности её заявлений о тяжелом заболевании. В заявлении прокуратуры подробно описывается один из эпизодов: в день, который, согласно её же публикациям, был очередным сеансом химиотерапии, Чекалина рассказала подписчикам о том, что после обеда уже находилась в фитнес-клубе, занималась с тяжестями и демонстрировала высокую физическую активность.

Ранее она также сообщала о проведении операции на позвонках, утверждая, что в результате метастазы были уничтожены. Заявители настаивают, что подобная физическая нагрузка после серьезного хирургического вмешательства на позвоночнике не только противоречит медицинским рекомендациям, но и физически невозможна для человека в таком состоянии. В связи с этим они просят суд истребовать полную медицинскую карту блогера и назначить ей новую, независимую экспертизу. Отдельный пункт обращения касается Луиса Сквирччиариани.

Заявители просят принять меры прокурорского реагирования в relation to him, указывая, что Чекалина, несмотря на исходный тяжелый диагноз, активно курирует и формирует образ своей жизни в социальных сетях, используя для этого, в том числе, аккаунт своего партнера. Таким образом, по мнению прокуратуры, существует необходимость проверить, насколько достоверна вся представленная информация, включая возможное участие второго лица в создании этакого медиа-образа. Следует отметить, что это не первое обращение прокурорского ведомства по данному делу.

Ранее они уже запрашивали у онкологического центра имени Блохина данные о текущем состоянии здоровья Чекалиной и о возможности её участия в судебных заседаниях. Гособвинение также просило назначить консилиум врачей для оценки, однако суд в тот момент отказал удовлетворять это ходатайство. После такого отказа уголовное дело в отношении блогера было приостановлено. Контекст для новых действий прокуратурыcomplicated дополнительными публичными инцидентами.

Например, Чекалина появилась на одном из мероприятий в мини-платье и туфлях на высоком каблуке, что контрастировало с ранее озвученным диагнозом - рак желудка четвертой стадии с метастазами и опухолью в позвоночнике. Пользователи социальных сетей также обратили внимание на эпизод, когда она поймала букет невесты, что вновь спровоцировало дискуссию в сети о реальном состоянии её здоровья и уровне её активности на фоне заявленного неизлечимого заболевания.

Таким образом, весь комплекс действий прокуратуры направлен на установление объективной истины в деле, проверку медицинских документов и достоверности публичных заявлений, которые могут иметь значение для хода судебного процесса





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