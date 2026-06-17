Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Прокуратура требует повторной медэкспертизы для блогера Лерчек из-за сомнений в диагнозе

Криминал И Суды News

Прокуратура требует повторной медэкспертизы для блогера Лерчек из-за сомнений в диагнозе
ПрокуратураЛерчекВалерия Чекалина
📆6/17/2026 1:20 AM
📰lifenews_ru
142 sec. here / 16 min. at publisher
📊News: 102% · Publisher: 68%

Московская прокуратура направила в суд заявление о проведении повторной судебно-медицинской экспертизы блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) после её публикаций о физической активности на фоне заявленного рака. Также проверке может подвергнуться отец её ребёнка.

Прокуратура Москвы инициировала новый юридический процесс в рамках дела известного блогера Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек . Заявление было направлено в Гагаринский суд столицы с требованием провести повторную комплексную судебно-медицинскую экспертизу её здоровья.

Кроме того, ведомство просит суд проверить Луиса Сквирччиариани, отца её младшего ребёнка. Поводом для этих действий стали публикации Чекалиной в социальных сетях, которые, по мнению заявителей, вызывают серьёзные сомнения в объективности её заявлений о тяжелом заболевании. В заявлении прокуратуры подробно описывается один из эпизодов: в день, который, согласно её же публикациям, был очередным сеансом химиотерапии, Чекалина рассказала подписчикам о том, что после обеда уже находилась в фитнес-клубе, занималась с тяжестями и демонстрировала высокую физическую активность.

Ранее она также сообщала о проведении операции на позвонках, утверждая, что в результате метастазы были уничтожены. Заявители настаивают, что подобная физическая нагрузка после серьезного хирургического вмешательства на позвоночнике не только противоречит медицинским рекомендациям, но и физически невозможна для человека в таком состоянии. В связи с этим они просят суд истребовать полную медицинскую карту блогера и назначить ей новую, независимую экспертизу. Отдельный пункт обращения касается Луиса Сквирччиариани.

Заявители просят принять меры прокурорского реагирования в relation to him, указывая, что Чекалина, несмотря на исходный тяжелый диагноз, активно курирует и формирует образ своей жизни в социальных сетях, используя для этого, в том числе, аккаунт своего партнера. Таким образом, по мнению прокуратуры, существует необходимость проверить, насколько достоверна вся представленная информация, включая возможное участие второго лица в создании этакого медиа-образа. Следует отметить, что это не первое обращение прокурорского ведомства по данному делу.

Ранее они уже запрашивали у онкологического центра имени Блохина данные о текущем состоянии здоровья Чекалиной и о возможности её участия в судебных заседаниях. Гособвинение также просило назначить консилиум врачей для оценки, однако суд в тот момент отказал удовлетворять это ходатайство. После такого отказа уголовное дело в отношении блогера было приостановлено. Контекст для новых действий прокуратурыcomplicated дополнительными публичными инцидентами.

Например, Чекалина появилась на одном из мероприятий в мини-платье и туфлях на высоком каблуке, что контрастировало с ранее озвученным диагнозом - рак желудка четвертой стадии с метастазами и опухолью в позвоночнике. Пользователи социальных сетей также обратили внимание на эпизод, когда она поймала букет невесты, что вновь спровоцировало дискуссию в сети о реальном состоянии её здоровья и уровне её активности на фоне заявленного неизлечимого заболевания.

Таким образом, весь комплекс действий прокуратуры направлен на установление объективной истины в деле, проверку медицинских документов и достоверности публичных заявлений, которые могут иметь значение для хода судебного процесса

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

lifenews_ru /  🏆 2. in RU

Прокуратура Лерчек Валерия Чекалина Судебно-Медицинская Экспертиза Диагноз Рака Социальные Сети Москва Гагаринский Суд Химиотерапия Фитнес Операция На Позвоночнике Метастазы

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-06-17 04:20:04