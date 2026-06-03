Производство спортивного инвентаря в России выросло до 25 миллиардов рублей в 2025 году

Министр промышленности и торговли Антон Алиханов объявил, что объем производства спортивного инвентаря и оборудования в России в 2025 году превысил 25 миллиардов рублей, а общий рынок составляет 63 миллиарда рублей. Основные усилия сосредоточены на поддержке отечественных производителей через госзакупки и развитии производства для спорта высших достижений.

По итогам 2025 года объем производства спортивного инвентаря и оборудования в России превысил 25 миллиардов рублей, сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2026 .

По его словам, общий объем российского рынка таких товаров за тот же период составляет около 63 миллиардов рублей. Таким образом, доля отечественного производства занимает значительную часть рынка, однако сохраняется зависимость от импорта, особенно в сегменте высокотехнологичного оборудования. Разрыв между производством и потреблением указывает на то, что значительная часть спроса обеспечивается за счет ввоза продукции, что подчеркивает необходимость дальнейшего развития локальных производственных мощностей. В отрасли акцент смещен на расширение преимуществ российских производителей в системе государственных и муниципальных закупок.

Эта мера призвана стимулировать внутреннее производство, обеспечивая стабильный сбыт продукции отечественным компаниям. Параллельно осуществляется программа импортозамещения, направленная на создание собственных технологий и сокращение зависимости от иностранных поставщиков. Особое внимание уделяется развитию кооперации между предприятиями, модернизации существующих производств и обучению кадров для работы с новым оборудованием. Еще одним ключевым направлением является формирование отечественного производства для спорта высших достижений.

Это требует разработки и выпуска высокотехнологичного инвентаря, соответствующего международным стандартам и потребностям профессиональных спортсменов. Государство поддерживает проекты в этой сфере через гранты, субсидии и участие в федеральных программах развития спортивной инфраструктуры. Успехи в этом направлении способствуют не только укреплению позиций российских спортсменов на мировой арене, но и созданию новых экспортных возможностей для промышленности





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