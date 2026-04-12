Прорыв в онкологии: ученые КФУ разработали новый метод лечения рака без использования фотосенсибилизаторов

Ученые Казанского федерального университета совершили революционное открытие, которое может изменить подходы к диагностике и терапии онкологических заболеваний. Новый метод позволяет отказаться от светопоглощающих агентов, обеспечивая более точное и безопасное воздействие на опухоль.

Ученые Казанского федерального университета ( КФУ ) сделали революционное открытие, которое способно коренным образом изменить методы диагностики и лечения онкологических заболеваний. Этот прорыв предполагает отказ от использования светопоглощающих агентов, таких как фотосенсибилизаторы, органические красители и металлические нанооболочки, которые традиционно применяются в фототермической и фотодинамической терапии. Разработанная стратегия, получившая название «без агентов», представляет собой новый подход, позволяющий осуществлять целенаправленное воздействие на опухолевые клетки, минимизируя негативное влияние на здоровые ткани. Это открывает невиданные ранее возможности для лечения сложных по структуре опухолей, сохраняя при этом целостность окружающих здоровых тканей. Данное открытие является значительным шагом вперед в области онкологии и сулит значительные улучшения в качестве лечения пациентов с онкологическими заболеваниями.

Суть инновации заключается в выявлении механизма фотонагрева оптически прозрачных наноматериалов. Исследователи обнаружили, что гетерогенные системы, обладающие оптической прозрачностью, способны улавливать свет не за счет поглощения, как это происходит в традиционных методах, а посредством рассеяния. Этот процесс позволяет с высокой точностью направлять нерезонансный свет непосредственно на опухолевую ткань, не затрагивая при этом здоровые клетки. В ходе исследования была использована модельная химическая система, представляющая собой микроэмульсию, которая служила моделью злокачественной опухоли. Эксперименты показали, что, варьируя длину волны возбуждения и мощность накачки, можно достичь адресного воздействия на опухоль. Первый автор статьи, инженер кафедры оптики и нанофотоники Элина Батталова, отметила, что данная методика открывает новые перспективы в лечении онкологических заболеваний, предлагая более эффективный и безопасный подход к терапии.

Несмотря на то, что текущее исследование носит фундаментальный характер, его результаты имеют огромный потенциал для практического применения в будущем. Ученые КФУ планируют продолжить исследования, чтобы адаптировать разработанную технологию для использования в живых организмах. Это позволит перейти от лабораторных экспериментов к клиническим испытаниям и, в конечном итоге, предложить новые, более эффективные и безопасные методы лечения рака. Открытие имеет колоссальное значение для современной онкологии, открывая путь к более точной диагностике и персонализированной терапии. Благодаря этому прорыву появляется возможность не только эффективно бороться с опухолями, но и минимизировать побочные эффекты, связанные с традиционными методами лечения. Внедрение данной технологии в практику позволит значительно улучшить качество жизни пациентов, страдающих от онкологических заболеваний. Министерство здравоохранения, в свою очередь, планирует сделать онковакцины бесплатными, что является еще одним важным шагом в направлении обеспечения доступности передовых методов лечения для всех нуждающихся.





