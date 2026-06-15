Производственный календарь на 2026 год: короткие рабочие недели в ноябре и декабре

В 2026 году россиян ждут две короткие рабочие недели - в ноябре и декабре. День народного единства 4 ноября станет выходным, а 31 декабря сделают нерабочим благодаря переносу. Июль остается без дополнительных выходных.

В России официально завершились основные праздничные дни, и теперь работающие граждане могут ознакомиться с производственным календарем на 2026 год. Согласно документу, впереди ожидается два периода коротких рабочих недель, которые позволят немного отдохнуть до наступления длинных ноябрьских и новогодних каникул.

Первый сокращенный отрезок выпадает на начало ноября. Вторник 3 ноября станет предпраздничным днем с сокращенной продолжительностью работы, а среда 4 ноября - нерабочим днем в честь Дня народного единства. Этот государственный праздник, отмечаемый с 2005 года, символизирует освобождение Москвы от польских интервентов в 1612 году и объединение народа. Хотя выходной приходится на середину недели, многие россияне воспринимают его как возможность для короткого отдыха или семейных поездок.

Вторая короткая рабочая неделя запланирована на конец декабря. Благодаря переносу выходного дня с воскресенья 11 января на четверг 31 декабря, последняя рабочая неделя года станет четырехдневной. Таким образом, новогодние каникулы начнутся уже 31 декабря и продлятся непрерывно до 8 января, что позволит россиянам насыщенно провести праздники. Важно отметить, что 31 декабря традиционно пользуется популярностью как день подготовки к встрече Нового года, и теперь он официально стал выходным, что облегчает планирование торжеств.

При этом остальные недели декабря сохраняют привычный пятидневный график без дополнительных сокращений. Что касается июля 2026 года, то в этом месяце государственных праздников и дополнительных выходных не предусмотрено. Однако 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности, приуроченный к памяти святых Петра и Февронии. Этот праздник, введенный в 2008 году как альтернатива западному Дню святого Валентина, пока не получил статус официального выходного дня.

Поэтому рабочий график в июле остается стандартным, без сокращенных дней. Многие общественные организации выступают за придание празднику статуса государственного, но пока это не нашло отражения в производственном календаре. В целом, 2026 год предлагает россиянам сбалансированный график с двумя дополнительными периодами отдыха, которые позволяют восстановить силы без резких перерывов в работе. Планируя отпуска и личные дела, стоит учитывать эти даты, чтобы максимально эффективно использовать выходные дни





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