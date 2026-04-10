Прокурор требует 7,5 лет колонии для Артема Чекалина по делу о выводе средств

Прокурор требует 7,5 лет колонии для Артема Чекалина по делу о выводе средств
📆4/10/2026 6:44 PM
📰Известия
Прокуратура запросила для бывшего мужа блогера Лерчек, Артема Чекалина, 7,5 лет колонии по обвинению в незаконном выводе денег. Одновременно Следственный комитет отказал в возбуждении дела о неуплате налогов после погашения задолженности.

Прокурор запросил для Артема Чекалина, бывшего супруга блогера Валерии Чекалиной ( Лерчек ), 7,5 лет колонии общего режима по делу о незаконном выводе крупной суммы денег за рубеж. Об этом стало известно 10 апреля из сообщения РИА Новости. Согласно материалам следствия, Чекалин организовал схему вывода более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты ( ОАЭ ), используя подконтрольные ему компании. Помимо лишения свободы, прокурор также потребовал назначить Чекалину штраф.

Защита, в свою очередь, настаивает на полной невиновности своего подзащитного, подчеркивая, что обвинения не имеют под собой оснований и являются следствием недопонимания финансовой деятельности Чекалина. Ожидается, что приговор по этому резонансному делу будет оглашен в ближайшее время, что привлечет повышенное внимание общественности. \Примечательно, что в этот же день, когда прокуратура озвучила свои требования, Следственный комитет РФ принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшего мужа Артема Чекалина по обвинению в неуплате налогов. Основанием для такого решения стало полное погашение налоговой задолженности, которое было произведено в марте 2026 года. Адвокаты защиты незамедлительно заявили ходатайство о приобщении к материалам дела постановления следователя, датированного 9 апреля, об отказе в возбуждении дела по статье 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов) в связи с выполнением всех финансовых обязательств перед государством. Этот факт свидетельствует о сложном переплетении юридических процессов, в которых оказываются замешаны известные блогеры, и подчеркивает важность соблюдения налогового законодательства даже в сфере цифровых медиа. Возникшая ситуация ставит вопросы о влиянии публичности на правосудие и о том, как налоговые органы оценивают деятельность влиятельных лиц в интернете. \Ситуация с Валерией Чекалиной и Артемом Чекалиным демонстрирует растущий интерес к финансовым аспектам деятельности блогеров и авторов контента. Судебное разбирательство, касающееся незаконного вывода средств, привлекает внимание общественности к возможным нарушениям финансового законодательства. В то же время, отказ в возбуждении дела о неуплате налогов подчеркивает важность своевременного исполнения налоговых обязательств и стремление избежать негативных последствий. Следует отметить, что ранее, 16 марта, суд освободил Валерию Чекалину из-под домашнего ареста в связи с подтвержденным онкологическим заболеванием. По сообщениям из зала суда, дети блогера проживают с ее бывшим супругом Артемом Чекалиным. Врачи оценивают состояние здоровья Чекалиной как средней степени тяжести, что потребовало незамедлительного начала лечения в Государственном онкологическом центре, где ей был назначен курс химиотерапии. Новость о диагнозе вызвала большой резонанс в обществе, а также привлекла внимание к вопросу о социальной ответственности блогеров. Партнер Валерии, Луис Сквиччиарини, сообщил о обнаружении раковых клеток еще 8 марта. Все актуальные новости оперативно освещаются в канале Известия в мессенджере MAX, предоставляя читателям доступ к проверенной информации и деталям происходящих событий

Артем Чекалин Лерчек Вывод Средств ОАЭ Налоговая Задолженность Суд Уголовное Дело Онкология

 

