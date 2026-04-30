Проблемы с преждевременной эякуляцией и изменением запаха пота: как справляться с деликатными вопросами

Мужчина, переживающий развод, столкнулся с проблемой преждевременной эякуляции, а женщина после 40 лет жалуется на усиленное потоотделение. Эксперты дают советы по решению этих деликатных вопросов.
Мужчина, находящийся в процессе развода, столкнулся с проблемой преждевременной эякуляции, которая вновь появилась после того, как его жена призналась в своей асексуальности. Он переживает, что новые партнерши не захотят встречаться с ним из-за этой проблемы.
По его словам, раньше, во время активной сексуальной жизни с женой, трудности с эякуляцией исчезли, но после того, как супруги стали реже заниматься сексом, а жена раскрыла свою асексуальность, мужчина начал сбрасывать напряжение только через мастурбацию, и проблема вернулась. Он уверен, что должен предупреждать женщин о возможном разочаровании, но боится, что после первой попытки его будут высмеивать и обсуждать.
Секс-коуч Юзвяк посоветовал не торопиться с выводами и изучить альтернативные сексуальные практики, не включающие проникновение, такие как поцелуи, ласки, оральный секс и игру с сосками. Он также отметил, что не стоит сразу рассказывать о своей особенности потенциальной партнерше. По его мнению, лучше сначала построить эмоциональную связь, а затем откровенно поговорить о своих особенностях.
«Да, вас могут отвергнуть, но это будет менее вероятно, поскольку к тому времени вы будете для партнера чем-то большим, чем просто говорящий пенис», — пояснил эксперт. В другом случае женщина пожаловалась на резкое увеличение потоотделения и изменение запаха пота после 40 лет. Она призналась, что теперь потеет намного больше, чем раньше, и это доставляет ей значительный дискомфорт. Специалисты отмечают, что такие изменения могут быть связаны с гормональными перестройками в организме, и рекомендуют обратиться к врачу для подбора индивидуального решения проблемы.
Врачи также советуют пересмотреть рацион питания, увеличить потребление воды и использовать специальные антиперспиранты для борьбы с неприятным запахом
