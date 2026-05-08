Продовольствие: проблемы с ценами и глобальными цепочками поставок

Проблемы с продовольствием и ростом цен на сельхозпродукцию начались не сегодня. Серьёзный скачок цен на удобрения произошёл ещё в 2022 году, особенно на азотные удобрения, производство которых напрямую зависит от газа. Дополнительно выросли расходы на логистику и транспортировку. Если смотреть шире, первый серьёзный удар по глобальным цепочкам поставок нанесла ещё пандемия, когда логистика оказалась фактически парализована. По его словам, сильнее всего страдают развивающиеся страны, особенно те, которые зависят от импорта продовольствия и где значительная часть рациона населения основана на зерновых культурах. В первую очередь речь идёт о странах Африки, включая Египет. На ситуацию там влияют как климатические условия, так и слабая внутренняя инфраструктура и дорогая логистика. Текущий конфликт на Ближнем Востоке усиливает проблему сразу по нескольким направлениям.

На ситуацию там влияют как климатические условия, так и слабая внутренняя инфраструктура и дорогая логистика. Текущий конфликт на Ближнем Востоке усиливает проблему сразу по нескольким направлениям. Первое — дорожает газ. Газ является ключевым сырьём для производства азотных удобрений, а также источником электроэнергии.

Соответственно, рост цен на газ автоматически увеличивает стоимость производства удобрений. Второе — растут цены на сами удобрения. Часть продукции производится непосредственно на Ближнем Востоке, а сейчас регион сталкивается с проблемами производства, хранения и транспортировки. Дополнительные риски создают удары по инфраструктуре и нестабильная обстановка.

Третье — логистика и морской фрахт. Значительная часть мировой торговли, включая поставки удобрений и сельхозпродукции, идёт морским путём. Ближний Восток является важнейшей частью южного торгового коридора, через который проходит огромный объём мирового товарооборота. Из-за роста военных рисков резко увеличилась стоимость перевозок и страхования грузов.

Четвёртый фактор — рост цен на топливо. Морские перевозки, сельхозтехника, тракторы и вся инфраструктура агросектора напрямую зависят от нефтепродуктов. Чем дороже топливо, тем выше стоимость обработки земли, посевной кампании и транспортировки продукции. Особенно критично это именно сейчас, в период весенней посевной кампании в Северном полушарии, где сосредоточена большая часть мирового населения.

Для своевременного посева необходимы удобрения, топливо и работающая техника. Если возникают перебои хотя бы по одному из этих направлений, это отражается на будущих урожаях. Даже если конфликт завершится быстро, последствия для мирового рынка сохранятся надолго. Цены на нефть и газ восстанавливаются медленно, а повреждённая инфраструктура требует времени на ремонт.

По ряду оценок, влияние на рынок может сохраняться ещё 2–3 года. Наибольшие риски грозят странам, которые сильно зависят от импорта продовольствия, имеют слабую национальную валюту и не обладают собственным производством удобрений и энергоносителей





