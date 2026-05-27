Проекты планировки территорий способствуют привлечению инвесторов в ЛНР

📆5/27/2026 3:47 PM
Москва, 27 мая - АиФ-Москва. Проекты планировки территорий способствуют привлечению инвесторов в строительную отрасль ЛНР , где развитие жилищного строительства рассматривается как одно из ключевых направлений социально-экономического роста региона.

Об этом в беседе с Луганским информационным центром сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дорджи Ильджирингов. По его словам, подготовка документации по территориальному планированию необходима для устойчивого развития населенных пунктов, а также для повышения инвестиционной привлекательности республики. В рамках этой работы определяются кварталы, микрорайоны и другие элементы городской структуры, а также устанавливаются границы участков под капитальное строительство и размещение линейных объектов. Ильджирингов отметил, что строительная сфера оказывает значительное влияние на экономику региона вместе со смежными отраслями.

В качестве основных показателей развития он назвал объемы ввода жилья и наличие свободных земельных участков, которые можно использовать для новых строительных проектов. Замминистра подчеркнул, что вовлечение свободных территорий в оборот и развитие жилищного строительства сейчас входят в число приоритетных задач для ЛНР. В разработке и согласовании документов территориального планирования участвует градостроительно-земельная комиссия, созданная при правительстве республики. Этот орган занимается оперативным рассмотрением вопросов, связанных с градостроительством, использованием земельных участков и реализацией проектов капитального строительства на территории региона.

ЛНР Строительство Жилье Инвестиции Экономика

 

