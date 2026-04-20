Прогноз курса рубля на фоне заседания ЦБ и геополитических рисков

Аналитики прогнозируют курс рубля на уровне 75,5-78 за доллар в ближайшие дни. Основное внимание инвесторов приковано к решению Банка России по ключевой ставке и сигналам регулятора относительно будущей монетарной политики.

В ближайшей перспективе российская национальная валюта будет демонстрировать относительную стабильность, удерживаясь в ценовом диапазоне 75,5–78 рублей за доллар США. Такое мнение выразил старший трейдер управляющей компании Альфа-Капитал Владислав Силаев в беседе с журналистами. Текущая динамика торгов подтверждает этот прогноз: согласно данным Банка России на 20 апреля, официальный курс доллара был зафиксирован на отметке 76,05 рубля, евро — 89,63 рубля, а юаня — 11,15 рубля.

Внебиржевой рынок показывает схожие результаты, где основные валюты торгуются практически на сопоставимых уровнях. Тем не менее эксперты подчеркивают, что рыночная ситуация остается крайне волатильной, а поведение рубля сегодня зависит от комплекса геополитических и регуляторных факторов, которые перевешивают классические экономические индикаторы. Ключевым внешним фактором, влияющим на сырьевые рынки, остаются события вокруг Ормузского пролива. Как отмечает Владислав Силаев, после возобновления напряженности в этом регионе стоимость нефти марки Brent кратковременно поднималась до 95,28 доллара за баррель. Когда же появлялись сигналы о временном перемирии, например, после заявлений МИД Ирана об открытии прохода для коммерческих судов, котировки мгновенно проседали до уровня 89-90 долларов. Несмотря на такую высокую чувствительность нефтяных цен, рубль демонстрирует слабую реакцию на энергетический рынок. Основная причина кроется в отсутствии ясности относительно операций Министерства финансов по покупке или продаже валюты, что на текущий момент является для российской валюты более важным драйвером, чем нефтяная премия. Наибольший интерес для участников рынка представляет предстоящее заседание Банка России по ключевой ставке, намеченное на 24 апреля. Финансовое сообщество практически единогласно ожидает снижения ставки с текущих 15% до 14,5%. Ряд аналитиков допускает более агрессивное смягчение денежно-кредитной политики до уровней 14,25% или даже 14%. Однако сам факт снижения ставки уже заложен в текущие котировки активов. Важнейшим сигналом для инвесторов станет риторика главы регулятора Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции. Если в заявлениях прозвучат намеки на ускорение темпов смягчения политики, это неизбежно приведет к снижению доходности по рублевым депозитам и облигациям. Такое развитие событий может спровоцировать отток капитала из национальной валюты и ее последующее ослабление, что станет определяющим вектором развития финансового рынка в конце весны и начале лета





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

В Астрахани бывшие чиновник и депутат осуждены по делу о съемке детской порнографииПодсудимые приговорены к 24-м и 16 годам колонии строгого режима в зависимости от тяжести преступления. Их признали виновными в 78 преступлениях против несовершеннолетних:

Read more »

Баскетболист «Локо» Миллер назвал причины поражения от УНИКСа в первом матче полуфиналаЗащитник «Локомотива-Кубани» Патрик Миллер прокомментировал поражение в первом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ против УНИКСа (75:78).

Read more »

«После тещи не страшно!» Россия вернула домой пленных бойцов СВООбмен с Украиной произошел по формуле 75 на 75.

Read more »

Пенсионер из Петербурга перевел 8,9 млн рублей «сотрудникам ФСБ»В Петербурге 75-летний пенсионер лишился сбережений, поверив мошенникам и перевел на указанные ими счета почти девять миллионов рублей. Об этом сообщает «78.ru» .

Read more »

Паслер лидирует на выборах губернатора Оренбургской областиОн набрал 78,6% по итогам обработки первых 15,75% протоколов

Read more »

Невролог Новоселов рассказал о первых признаках деменцииДеменцию чаще выявляют у людей в возрасте от 75 до 78 лет.

Read more »