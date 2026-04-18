Прогноз Кубка Стэнли: реалистичный взгляд на шансы команд

Анализ вероятностей вылета команд в плей-офф Кубка Стэнли, акцент на слабых сторонах и пессимистичный, но более точный прогноз исхода турнира.

Приближение Кубка Стэнли и его первые мгновения — это время абсолютной прогностической эйфории, когда интернет переполняется списками участников плей-офф. Напротив каждого названия — шансы на победу. Да, эксперты и зрители, как опытные, так и новички, анализируют сильные стороны команд, пытаясь угадать, кто же поднимет заветный трофей. «Кингс» или «Харрикейнс»? Маркус Фолиньо или Стюарт Скиннер?

Между тем, статистика неумолима к подобным прогнозам. Я подсчитал: более 90 процентов команд, несмотря на все свои преимущества, не станут обладателями кубка. Более десятка команд не доберутся даже до финала. Более того, где-то я видел исследование, согласно которому в этом сезоне 15 из 16 участников плей-офф останутся без кубка. Удивительно! Поэтому гораздо более точным выглядит прогноз: никто не выиграет Кубок Стэнли. Стоит это произнести — и вы окажетесь ближе к истине.

Следовательно, гораздо разумнее и безопаснее искать не сильные стороны, а указывать на слабые — эта логика сработает в 94% случаев. Почти всегда, за исключением незначительной погрешности. Конечно, сезоны отличаются, и в этом году что-то может измениться, но предлагаю отталкиваться от моего пессимистичного сценария. И разобраться в причинах, которые помешают каждой команде добраться до желанного приза.

Чтобы соблюсти формальности: одна команда, каким-то чудом, вопреки всем вероятностям, все же доберется до кубка. И на этот случай я оставляю в дверном проеме кожаную туфлю (лаковую, малиново-красного цвета, «Александр Маккуин»): напротив каждой команды будет одно предложение, объясняющее ее возможную победу. Поначалу я думал располагать команды в алфавитном порядке, но Антон Руднев предложил оригинальную идею: расположить их в порядке вероятности вылета — от наиболее вероятного к наименее.

Успешная регулярка-2025/26 — это результат стечения различных обстоятельств (кратко: одновременно потерпели неудачу «Рейнджерс» и «Девилс», получил травму Дюбуа; в таких условиях в плей-офф могли бы выйти, пожалуй, даже «Флайерс»), и в рамках этих обстоятельств «Питтсбургу» хватило ресурсов. Плюс — перевод Малкина на край и его, таким образом, актуализация. Но плей-офф — это совсем другая игра, и трудно представить, что этих ресурсов хватит и там, в серии против какой-либо из команд первого эшелона — например, против той же «Каролины».

Для «Флайерс» сам выход в плей-офф — это уже большой успех, и они идут туда скорее за опытом. Интересный микс в составе: набравший ход Зеграс, помним Мичкова, силовые и рабочие ветераны, но этого, пожалуй, хватит только на то, чтобы устроить шоу в первом раунде, в серии против доступных «Пингвинс».

Панарин все-таки помог пробиться в плей-офф — и это впечатляет. Но в плей-офф встает целый комплекс проблем. Выраженного снайпера у них нет, организатор появился, но лучший партнер, которого ему можно предложить — это почти сорокалетний ветеран. Группа поддержки сейчас выглядит весьма спорно — больше 50 очков в регулярке набрал только Кемпе (ну и набрал бы Фиала, но он травмировался в Милане).

«Дакс» еще в регулярном чемпионате показали, что они не только талантливая и перспективная (особенно интересны молодые проспекты Крайдер и Киллорн) команда, но и нестабильная. Отлично прошли две трети чемпионата, но завалили концовку и чуть не вывалились за пределы зоны плей-офф.

«Мамонты» не то чтобы отчаянно молоды, и команда не ощущается сырой, но баланс в ней пока не тот, чтобы забирать победу прямо сейчас. Набираться опыта — да, портить настроение топ-клубам — да, красть отдельные матчи — точно, но вот проходить раунды и тем более идти далеко пока просто рановато. Думаю, и задачи такой у команды сейчас нет — она скроена толково, бережно, с расчетом на будущее, и ей важнее не делать шагов назад.

«Сэйбрс» — это восточный «Даллас». Крайне, удивительно глубокая по составу команда, у которой при этом нет выраженного кулака для важных и финальных минут, инструмента, который готов взламывать оборону соперника в моменты, когда это действительно нужно. Это видно по игре в большинстве, которая так себе (третье десяток в НХЛ). Там не хватает мысли, ходов или хотя бы одного игрока, который брал бы на себя решения и генерировал интересные движения шайбы. Первая звезда команды — Тейдж Томпсон — не первая звезда больших команд в принципе. Он один из самых ярких игроков второго ряда — с очевидными талантами, но с такими же заметными минусами. Жаль, что уже в следующем году мы не увидим эту команду в этом формате, и Алекс Так потащит к кубку географических соседей «Баффало».

Слишком мало ресурсов за пределами непосредственного окружения Пастрняка. Чех невероятным образом аккумулирует и перезапускает вокруг себя игроков (посмотрите, что за сезон у Гики и Элиаса Линдхольма), но и само окружение достаточно спорное. А то, что начинается сразу за его спиной — так вообще. Это не беда.

В целом, менеджмент «Брюинс» проделывает героическую работу по удержанию команды на плаву (они были в финале-2013 и в 2019-м), близко к зоне плей-офф, и списывать команду ни в коем случае нельзя, но потолок у нее сейчас достаточно четкий





Кубок Стэнли Плей-Офф НХЛ Хоккейные Прогнозы Статистика Шансы Команд

