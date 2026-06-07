Продукты, которые могут повышать артериальное давление: рекомендации кардиологов

Американская кардиологическая ассоциация предупреждает о связи питания и гипертонии. Соль в готовых продуктах, фастфуд, сладкие напитки и алкоголь могут способствовать задержке жидкости и повышению давления. Эксперты советуют умеренность и активный образ жизни для контроля артериального давления.

Москва, 7 июня - АиФ-Москва. Повышенное артериальное давление нередко связано не только с наследственностью или стрессом, но и с тем, что человек ест каждый день.

Как отмечает Американская кардиологическая ассоциация (American Heart Association), еда может способствовать задержке жидкости в организме и повышению нагрузки на сосуды. В первую очередь врачи обращают внимание на продукты с высоким содержанием натрия (соль). Именно он чаще всего становятся скрытой причиной скачков давления, особенно если речь идет о готовой пище и полуфабрикатах. К этой же категории относятся колбасные изделия и переработанное мясо - сосиски, бекон, колбасы.

В них сочетаются соль, насыщенные жиры и различные добавки, которые могут негативно влиять на состояние сосудов. Фастфуд также входит в список продуктов, способных повышать давление. Бургеры, картофель фри и другая подобная еда содержат большое количество скрытого натрия и калорий, что со временем отражается на работе сердечно-сосудистой системы. Что касается сладких напитков, включая газировку и пакетированные соки, напрямую давление не повышают, но могут приводить к набору веса и нарушению обмена веществ, что в долгосрочной перспективе увеличивает риски гипертонии.

Отдельно специалисты выделяют алкоголь. Регулярное употребление спиртного может способствовать росту артериального давления и снижать эффективность терапии у людей, уже имеющих проблемы с сердцем. Медики подчеркивают, что лучший способ держать давление под контролем - это умеренность в питании, сокращение соли и переработанных продуктов, а также регулярная физическая активность. Ранее врач-физиолог рассказал о суперпользе от неожиданного вида прогулок





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