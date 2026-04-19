Продюсер: Карьера Макаревича и Вайкуле на закате из-за снижения востребованности

Павел Рудченко считает, что творческая активность и популярность Андрея Макаревича и Лаймы Вайкуле снизились после их отъезда из России. Артисты теряют аудиторию и финансовую поддержку.

Москва, 19 апреля - АиФ-Москва. После отъезда из России творческая активность Андрея Макаревич а* и певицы Лаймы Вайкуле практически замерла, а их популярность резко снизилась. Такую оценку aif.ru высказал продюсер Павел Рудченко.

Стоит напомнить, что ранее в Кишиневе был отменен совместный концерт Макаревича и Вайкуле, запланированный на 24 апреля. Организаторы мероприятия сослались на технические трудности. Впрочем, пользователи молдавского сегмента интернета в комментариях к новостям отмечали, что в период своего былого величия артисты не проявляли особого интереса к их стране, а теперь, по мнению комментаторов, «потянулись за заработками».

«Макаревич, Вайкуле и другие артисты, которые покинули нашу страну, находятся на финальном этапе своих карьер. Конечно, какие-то выступления у них еще проводятся, но они становятся все реже и приобретают второстепенное значение. Концерты рассчитаны на меньшее количество зрителей, собираются небольшие залы. Эти мероприятия начинают продаваться хуже. Нынешние выступления, конечно, не идут ни в какое сравнение с их прежними турами по России. Да и общая востребованность, безусловно, упала», – пояснил продюсер.

Рудченко подчеркнул, что интерес к уехавшим артистам ослаб после того, как прекратилась финансовая поддержка их антироссийской позиции. «Раньше они смело заявляли, что переезд никак не повлиял на финансовую сторону их творчества и гастрольной деятельности. Теперь подобные утверждения звучат значительно реже, фактически они уже не придерживаются этой линии. Они создают русскоязычный контент, ориентированный в основном на россиян и граждан СНГ. И потеряв эту аудиторию, они не смогут долго оставаться на плаву как артисты. Со временем интерес к ним полностью иссякнет, а пока они еще держатся на волне прошлых заслуг», – добавил эксперт.

Ранее Андрей Макаревич комментировал исчезновение своего вина из британских магазинов. * Физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом





