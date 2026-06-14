Продажи новых мотоциклов в России выросли на 14% за январь-май 2026 года

Рынок новых мотоциклов в России показал рост в 14% в годовом исчислении за первые пять месяцев 2026 года, достигнув объема 24 173 единиц. Лидером продаж стала марка Regulmoto, а самой популярной моделью в мае - Motoland XF300.

Продажи новых мотоциклов в России в первые пять месяцев 2026 года продемонстрировали уверенный рост. Согласно данным, представленным отраслевыми аналитиками, за период с января по май было реализовано 24 173 единицы новой мототехники, что превысило показатели аналогичного периода 2025 года на 14%.

Этот положительный тренд свидетельствует о стабилизации и постепенном расширении рынка после нескольких лет колебаний. Рост наблюдается на фоне общего оживления экономической активности в сегменте личного транспорта, а также благодаря расширению модельных рядов и улучшению доступности financing options для конечных покупателей. Лидирующие позиции на рынке занимают несколько ключевых брендов. На первом месте по объемам продаж находится Regulmoto, который сумел реализовать 1472 мотоциklа.

Второе место занимает Voge с показателем 983 единиц, а третье - Motoland с 852 проданными мотоциклами. Завершают топ-5 брендов Racer (621 шт. ) и Bajaj (356 шт. ).

Эти пять марок вместе сформировали основную долю рынка новых мотоциклов, демонстрируя доверие потребителей к их продукции, которая часто характеризуется оптимальным соотношением цены и качества, а также адаптацией к российским условиям эксплуатации. В мае 2026 года самым продаваемым мотоциклом стала модель Motoland XF300, которой было реализовано 748 единиц. Эта модель, позиционируемая как доступный и надежный кроссовер, сумела завоевать популярность благодаря своей универсальности и конкурентной цене. Следом в рейтинге идут Voge DS (389 шт.

), Racer RC 300 (225 шт. ) и Regulmoto Sport (179 шт. ). Замыкает пятерку лидеров модельный ряд Voge 300, продажи которого составили 163 экземпляра.

Такой расклад указывает на устойчивый спрос на мотоциклы среднейoisill的大小 в сегментах naked и adventure-touring. Сетевой издатель РИА Новости, предоставивший эти данные, имеет соответствующую регистрацию в Роскомнадзоре с 2014 года





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Продажи Мотоциклов Рынок Мототехники Regulmoto Voge Motoland Россия 2026 Автомобильная Статистика

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