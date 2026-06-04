Программа льготного лизинга от ДОМ.РФ помогает отечественным производителям сельхозтехники

Программа льготного лизинга от ДОМ.РФ является наиболее эффективной мерой поддержки отечественных производителей сельскохозяйственной техники. Об этом заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

Москва. Программа льготного лизинга от ДОМ. РФ является наиболее эффективной мерой поддержки отечественных производителей сельскохозяйственной техники. Министр промышленности и торговли Антон Алиханов отметил, что ставка для лизингополучателей по данному механизму составляет от 8 до 12 процентов, что существенно ниже рыночных условий.

С 2025 года на реализацию инициативы привлекли около 25 миллиардов рублей. Лизинговым компаниям уже выдали займы на сумму порядка 3,8 миллиарда рублей для приобретения более 400 единиц сельхозтехники. Крупнейшие российские заводы демонстрируют рост поставок на фоне сложной макроэкономической ситуации. По итогам первых четырех месяцев текущего года Ростсельмаш реализовал 1089 тракторов и комбайнов, а объемы Петербургского тракторного завода увеличились до 607 единиц техники.

Дополнительно сохраняется программа субсидирования скидок на сельхозтехнику. На ее финансирование в 2026 году предусмотрено 10 миллиардов рублей. Отрасль также получает поддержку через Фонд развития промышленности и механизм отсрочки утилизационного сбора. В рамках обновленных правил уже поданы заявки на покупку 7,4 тысячи машин общей стоимостью около 49,4 миллиарда рублей.

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