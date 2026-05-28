Проблемы с путёвками у ANEX Tour: более 2500 россиян оказались под угрозой отмены

Более 2500 россиян купили путёвки у туроператора ANEX Tour с перелётами турецкого перевозчика Air Anka, которые оказались под угрозой отмены. Часть туристов не может вернуться в Россию, а другие так и не смогли улететь на отдых.

Более 2500 россиян купили путёвки у ANEX Tour с перелётами турецкого перевозчика Air Anka , которые оказались под угрозой отмены. Часть туристов не может вернуться в Россию, а другие так и не смогли улететь на отдых.

Проблемы начались после того, как Росавиация в марте ограничила сертификат эксплуатанта Azur Air - ключевого партнёра ANEX Tour. Для перевозки клиентов временно допустили турецкую Air Anka. Несмотря на это, по данным SHOT, туроператор продолжал продавать путёвки с вылетами вплоть до октября. В итоге часть пассажиров столкнулась с переносами, многочасовым ожиданием и отменами рейсов.

Особенно много таких случаев было в Казани. Около тысячи туристов, вылетевших за границу до 25 мая, сейчас испытывают трудности с возвращением домой. Тем, кто не успел отправиться в поездку, предлагают отменить тур с удержанием 25% стоимости. Туроператоры на фоне проблем с рейсами уже начали предлагать россиянам отказаться от ближайших поездок в Анталью или перенести даты отдыха





lifenews_ru / 🏆 2. in RU We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ANEX Tour Air Anka Росавиация Azur Air Туры В Анталью

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Norway Chess: Results and Analysis of the 2nd RoundThe 2nd round of the Norway Chess tournament has been completed, with several notable results. Magnus Carlsen defeated Viktor Bologan, while Caruana drew with Wesley So and finished in second place. The 10-round tournament will continue with a round-robin format, with a time control of 120 minutes (with 10-second additions starting from move 41). In case of a draw, the game will be decided by the Armageddon format, with white having 10 minutes, black 7 minutes. The winner of the classical game will receive 3 points, while the winner of the Armageddon format will receive 1.5 points. The Grand Chess Tour continues in Bucharest with the 9th round.

Read more »

Малоподвижный образ жизни связан с ухудшением психического здоровья, заявляет специалистФизиолог-реабилитолог Джек Макнамара заявил, что люди, проходящие менее 2500 шагов в сутки, чаще сталкиваются с симптомами депрессии и ухудшением эмоционального состояния. По словам специалиста, малоподвижный образ жизни связан не только с риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета второго типа, но и с ухудшением психического здоровья. Он рекомендовал ежедневно уделять 20-30 минут быстрой ходьбе, чаще подниматься в гору и добавлять короткие силовые тренировки, подчеркнув, что важна общая подвижность в течение дня.

Read more »

Росавиация запретила Air Anka полеты в Россию из-за технических проблемРешение принято по согласованию с Минтрансом в интересах туристов. Air Anka не может выполнять новые рейсы, российские авиакомпании вывозят пассажиров. ANEX Tour предлагает продление проживания или перенос дат.

Read more »

Туроператор Anex Tour заблокировал сотни туристов на вылете из ТурцииСотни российских туристов оказались заблокированы на вылете из Турции из-за истечения срока действия разрешения на полеты в Россию у перевозчика Air Anka.

Read more »