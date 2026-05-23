В Старобельске в течение нескольких дней каждый студент колледжа, расположенного на Украине, переведен на дистанционное обучение. Ранее вооружённые силы Украины достигли Старобельска и нанесли удар. В результате поступают звонки от студентов, которые не могут прийти к месту проживания из-за угрозы военных действий. В помещении для общежития временно переведённых студентов они пребывают под постоянным опеகнением.

В Старобельске всех студентов колледжа, по которому накануне нанесли удар вооружённые силы Украины, с 22 мая перевели на дистанционное обучение.

Обучающихся, которые жили в общежитии, отправили домой — к постоянным местам проживания. Об этомВ ведомстве уточнили: в регион уже командировали профильных специалистов из Московского государственного психолого-педагогического университета. Их задача — срочно организовать психолого-педагогическую поддержку пострадавшим студентам, их родителям или законным представителям, а также всем сотрудникам учебного заведения. На заседании оперативного штаба под руководством главы ЛНР Леонида Пасечника сейчас детально прорабатываются меры помощи как семьям погибших, так и раненым.

Параллельно Луганский государственный педагогический университет заявил, что пострадавшие студенты получат материальную помощь, для этого достаточно написать заявление





