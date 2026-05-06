Причины аварии Ferrari рэпера Navai: технический анализ и последствия

📆5/6/2026 6:11 PM
📰lentaruofficial
Подробный разбор инцидента с суперкаром Navai на Зубовском бульваре: от технических причин заноса из-за давления в шинах до финансовых потерь владельца.

Громкое дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в самом центре российской столицы на Зубовском бульваре, привлекло пристальное внимание общественности и автомобильных экспертов. Главным героем этого инцидента стал известный исполнитель Navai , более известный под настоящим именем Наваи Бакиров, чей роскошный спорткар марки Ferrari потерпел крушение.

Очевидцы сообщают, что автомобиль на высокой скорости вылетел с проезжей части и с огромной силой врезался в дорожный светофор, что привело к катастрофическим повреждениям кузова и внутренних систем машины. Сцена аварии выглядела пугающе, так как мощный автомобиль буквально превратился в груду искореженного металла, что в очередной раз поднимает вопросы о безопасности эксплуатации гиперкаров в условиях плотной городской застройки. Особый интерес вызвала техническая сторона случившегося.

Согласно данным, опубликованным каналом Telegram-Baza, который опирался на информацию от официального представителя дилерского центра Ferrari в Объединенных Арабских Эмиратах, одной из ключевых причин потери управления могла стать банальная, на первый взгляд, разница в давлении воздуха в шинах. Эксперт пояснил, что для автомобилей с колоссальной мощностью даже незначительное отклонение в параметрах давления в колесах может привести к фатальным последствиям.

В частности, если давление в правом колесе было ниже, чем в левом, то в момент резкого ускорения и передачи огромного крутящего момента на оси, автомобиль мог резко сместиться в сторону. В такой ситуации водитель ощущает мощный и неконтролируемый рывок рулем, заднюю часть машины начинает сносить, что неизбежно приводит к неконтролируемому заносу, справиться с которым на высокой скорости практически невозможно даже опытному водителю. Финансовая сторона вопроса также выглядит весьма внушительно и трагично.

Стоимость данного экземпляра Ferrari составляла порядка 55 миллионов рублей, однако, как выяснилось позже, автомобиль не был должным образом зарегистрирован в органах ГИБДД и не имел государственных регистрационных номеров. Это обстоятельство добавляет юридических сложностей в ситуацию, хотя основной удар пришелся по кошельку владельца. После проведения первичного осмотра специалисты пришли к выводу, что спорткар не подлежит восстановлению, так как структурные повреждения рамы и двигателя оказались слишком серьезными. Более того, ситуация осложняется тем, что даже уцелевшие оригинальные детали будут крайне сложно реализовать.

На российском рынке сейчас наблюдается специфический спрос, и запчасти от разбитого суперкара данной модели не пользуются популярностью, что делает общие финансовые потери исполнителя практически абсолютными. Данный инцидент служит серьезным напоминанием всем владельцам высокопроизводительных автомобилей о том, что технический регламент и даже такая мелочь, как проверка давления в шинах, могут стать гранью между безопасной поездкой и полной потерей имущества.

Эксплуатация машин такого класса требует безупречного сервисного обслуживания, так как любой минимальный сбой в работе систем или несоответствие технических параметров приводит к тому, что машина становится неуправляемой. История с Ferrari рэпера Navai демонстрирует, что даже огромные финансовые вложения в автомобиль не гарантируют безопасности, если пренебрегаются базовые правила технического контроля, а высокая мощность в сочетании с городской средой превращает спорткар в потенциально опасный объект

