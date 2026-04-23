Приостановка поставок казахстанской нефти в Германию через "Дружбу"

Поставки казахстанской нефти в Германию через трубопровод "Дружба" приостановлены из-за проблем с прокачкой, предположительно связанных с ударами по российской инфраструктуре. Казахстан надеется на скорое возобновление поставок, но эксперты выражают опасения по поводу поиска Германией альтернативных поставщиков.

Поставки казахстан ской нефти в Германию через трубопровод " Дружба " приостановлены. Информация, появившаяся в Reuters, подтверждена министерствами экономики Германии и энергетики Казахстан а. По словам министра энергетики Казахстан а Ерлана Аккенженова, официального заявления от российской стороны пока не поступало, однако неофициальные источники подтверждают отсутствие возможности прокачки казахстан ской нефти в мае.

Это, вероятно, связано с недавними ударами по российской инфраструктуре, в частности, по линейной производственно-диспетчерской станции "Самара" в Самарской области, о которых сообщали украинские СМИ. В результате этих ударов были повреждены пять резервуаров с нефтью общим объемом 100 тысяч кубометров. Несмотря на неопределенность сроков восстановления станции "Самара", Аккенженов выражает надежду на скорое возобновление поставок, отмечая перераспределение объемов через другие маршруты, включая Китай.

Казахстан планировал увеличить поставки нефти в Германию до 5 миллионов тонн в год, что составляет 20-30% потребления нефтеперерабатывающего завода PCK в Шведте. Однако экономист Айдар Алибаев настроен менее оптимистично. Он считает, что Германия, несмотря на отсутствие вины Казахстана в прекращении поставок, вероятно, будет искать альтернативных поставщиков. Алибаев подчеркивает, что любая негативная ситуация в цепочке поставок затрагивает всех участников, и на Казахстан падает определенная тень.

Неизвестно, сколько времени потребуется для восстановления станции "Самара", и существует риск, что к моменту восстановления Германия уже минимизирует потери и не будет нуждаться в прежних объемах поставок. Алибаев также полагает, что отношения Казахстана с Россией и Украиной не претерпят существенных изменений. Отношения с Россией уже сложны, и конфликт с Москвой Астане невыгоден. Украина, атакуя объекты на территории России, не рассматривает Казахстан как противника, а объекты, подобные "Самаре", считает легитимными целями.

Бывший советник министра энергетики Казахстана Олжас Байдильдинов отмечает сложность комментирования ситуации из-за отсутствия официальной информации от России. Неясно, прекращены поставки только казахстанской нефти или всей нефти, идущей через Самару. Байдильдинов подчеркивает, что увеличение поставок в Германию до 5 миллионов тонн в год, хотя и значимо для конкретного НПЗ, не является существенным фактором для экономики Германии в целом.

Тем не менее, ситуация с "Дружбой", наряду с атаками на КТК и сообщениями о предотвращении теракта на трубопроводе Баку - Тбилиси - Джейхан, создает неуверенность на нефтяном рынке. В целом, ситуация демонстрирует растущую нестабильность в энергетической сфере и необходимость диверсификации маршрутов поставок нефти





