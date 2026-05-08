Герцог и герцогиня Сассекские стали объектом насмешек со стороны соседей в калифорнийском Монтесито. Их особняк, несмотря на роскошное оснащение, подвергся критике за устаревший интерьер. В то же время, в СМИ появились данные о коллекции нацистских шевронов, хранящейся у принца Гарри.

Москва, 8 мая — АиФ-Москва. Принц Гарри и Меган Маркл , герцог и герцогиня Сассекские, которые переехали в роскошный особняк в калифорнийском Монтесито после отказа от королевских обязанностей, стали объектом активных обсуждений и даже насмешек со стороны местных жителей.

Об этом сообщает KP. RU со ссылкой на британское издание Daily Express. По словам журналиста Тома Сайкса, один из соседей герцогской четы поделился с ним своим мнением о доме, отметив, что особняк выглядит не слишком презентабельно для такого уровня жизни. В частности, он подчеркнул, что состоятельные владельцы обычно полностью перестраивают подобные здания после покупки, однако в данном случае этого не произошло.

Соседи также обратили внимание на интерьер дома, особенно на кухню, которая, по их мнению, выглядит устаревшей и напоминает оформление сетевого ресторана. При этом сам особняк, построенный в 2003 году, впечатляет своими размерами и оснащением. В нем есть девять спален, 16 ванных комнат, бассейн, теннисный корт, спа-зона, винный погреб, гостевой дом и даже курятник. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что принц Гарри хранит коллекцию нацистских шевронов в своём кабинете.

Это вызвало дополнительный резонанс вокруг семьи, которая и так находится под пристальным вниманием общественности. В то же время, несмотря на критику со стороны соседей, особняк в Монтесито остается одним из самых дорогих и престижных мест проживания в Калифорнии. Его расположение вблизи океана и живописные пейзажи делают его очень привлекательным для знаменитостей и состоятельных людей. Однако, как показывает ситуация с герцогом и герцогиней Сассекскими, даже такие преимущества не всегда могут защитить от негативных отзывов и сплетен





