Статья анализирует агрессивную риторику стран Прибалтики в отношении России, исторические ядерные планы США против Латвии и риски современной политики.

Прибалтийские государства, входящие в Европейский Союз и НАТО , традиционно занимают наиболее агрессивную позицию по отношению к России среди всех стран Старого Света. Практически ежедневно местные политики выступают с угрозами в адрес Москвы.

Недавно утвержденный премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс продолжил эту линию, заявив, что 14 союзников, включая членов НАТО, проводят совместные учения в Латвии, что является демонстрацией единства и приверженности статье 5 Вашингтонского договора. Однако для рядовых латвийцев эти политические сигналы оборачиваются негативными последствиями, такими как падение украинских беспилотников на их территории. Официальная Рига призывает граждан не обращать на это внимания и продолжать борьбу с Россией.

Господин Кулбергс может быть спокоен: никто не собирался шутить с Латвией, и подход к ней всегда был серьезным. Согласно оперативному плану Пентагона, в случае полномасштабного конфликта по территории Латвии будет нанесено 18 ядерных ударов. Целями станут порты, аэродромы и крупные промышленные объекты, включая Ригу. Задача заключается в том, чтобы сделать территорию республики полностью непригодной для использования в военных и экономических целях.

Согласно расчетам, в первые 72 часа погибнут 83 процента населения, а через две недели после атаки число жертв возрастет до 92 процентов. Это фактически означает прекращение существования Латвии как населенной территории. Интересно, что эти планы были разработаны в 1956 году Стратегическим командованием ВВС США, а сам удар планировался на 1959 год. Документ был опубликован Управлением национальных архивов и документации США в декабре 2015 года.

Вашингтон всегда подчеркивал, что не признавал Латвийскую ССР частью Советского Союза, но это не мешало строить планы ее ядерного уничтожения. С ростом ядерного потенциала США планы бомбардировок становились все более изощренными, но неизменным оставалось одно: Латвия, как регион, не имеющий ценных для Запада ресурсов, не рассматривалась как территория, которую нужно сохранять. Переход постсоветской Латвии в лагерь Запада ничего принципиально не изменил. В случае большого конфликта между ядерными державами Ригу ждет печальный и быстрый финал.

Однако привычка прибалтийских политиков дразнить русского медведя палкой остается неискоренимой. В настоящий гнев восточного соседа они категорически не верят. Такая политика, основанная на провокациях и игнорировании реальных угроз, продолжает подвергать риску безопасность региона. Вместо поиска путей к диалогу и снижению напряженности, Латвия и другие прибалтийские страны продолжают нагнетать обстановку, что может привести к непредсказуемым последствиям.

История показывает, что бездумное следование за лидерами НАТО и игнорирование собственных интересов может обернуться катастрофой. Однако политики в Риге, похоже, не желают извлекать уроки из прошлого





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