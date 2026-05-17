Претензии к беспилотникам: ущерб, боевое применение и нападки на инфраструктуру

📆5/17/2026 3:33 AM
Частичное перечисление инцидентов с использованием беспилотников, приведших к гибели людей и разрушению имущества.

В результате попадания беспилотник а в частный дом в Химках погибла женщина. Ещё один человек остаётся под завалами. Силы ПВО отражают крупную атаку БПЛА на столичный регион с трёх часов ночи.

В деревне Погорелки, Мытищи, обломки дрона попали в строящийся дом, где погибли двое мужчин. В микрорайоне Путилково, Красногорске, беспилотник попал в многоквартирный жилой дом, где несколько квартир повреждены. В городском округе Истра зафиксировали попадания в многоквартирный дом в Дедовске и шесть частных домов в посёлке Агрогородок. По предварительным данным, пострадали трое мужчин и одна женщина.

В деревне Субботино, Наро-Фоминского округа, загорелся частный дом после падения БПЛА. На всех адресах работают пожарные, сотрудники МЧС, полиции и администраций

