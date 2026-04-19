Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и вице-спикер парламента Тибор Гашпар подтвердили планы посетить Москву для участия в мероприятиях, посвященных Дню Победы 9 мая. Ожидается, что Фицо проведет встречу с Президентом России Владимиром Путиным для обсуждения вопросов энергетики. Россия готовится принять лидеров около 29 государств.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и вице-спикер парламента Тибор Гашпар подтвердили свои намерения посетить Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом 19 апреля сообщил сам Тибор Гашпар в интервью информационному агентству РИА Новости.

'В ближайшее время планируется официальный визит премьер-министра Роберта Фицо на празднование Дня Победы', – заявил он, подчеркнув, что его собственное участие в торжествах пройдет в качестве заместителя председателя Национального совета Словацкой Республики.

Эта новость вызвала значительный интерес на международной арене, поскольку Россия готовится принять лидеров ряда государств для участия в параде Победы.

Согласно предварительной информации, Москва ожидает прибытия представителей как минимум 29 стран, что превратит российскую столицу в центр дипломатических встреч в эти памятные дни.

Визит Роберта Фицо обещает быть насыщенным.

Помимо участия в параде, 14 апреля стало известно о планах премьер-министра Словакии провести личную встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Предполагается, что в ходе переговоров главы государств обсудят вопросы, связанные с энергетическим сотрудничеством, в частности, поставки нефти и газа, что является одной из ключевых тем для европейских стран в текущей геополитической обстановке.

Подтверждение участия Роберта Фицо и Тибора Гашпара в мероприятиях 9 мая в Москве свидетельствует о сохраняющемся стремлении Словакии поддерживать традиционные связи и участвовать в значимых исторических событиях, даже на фоне общей напряженности в международных отношениях.

Намерения словацкого премьер-министра и вице-спикера парламента подчеркивают важность Дня Победы как общего праздника для многих народов, внесших свой вклад в разгром нацизма.

Россия, в свою очередь, активно готовится к проведению торжеств.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 5 апреля сообщил, что российская сторона ведет активную подготовку к празднованию Дня Победы в текущем году.

Это включает в себя как организацию военных парадов и концертов, так и прием иностранных делегаций.

Следует отметить, что участие Президента Беларуси Александра Лукашенко в предстоящем параде ко Дню Победы также было подтверждено 12 апреля, что подчеркивает особую роль этого праздника для стран бывшего Советского Союза и их стремление сохранить память о подвиге предков.

Ожидается, что присутствие лидеров на Красной площади станет символом единства и солидарности в борьбе с любыми проявлениями фашизма и неонацизма, а также послужит площадкой для обмена мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.

Торжества, посвященные 79-й годовщине Победы, послужат не только данью уважения героям прошлого, но и важным событием для укрепления дипломатических связей и обсуждения перспектив сотрудничества в различных сферах.

Словацкие политики своим намерением посетить Москву демонстрируют, что историческая память и признание общей победы над нацизмом остаются важными факторами в их внешней политике.

Сообщения о предстоящих визитах и встречах на высшем уровне подчеркивают международный характер празднования Дня Победы и его значение как события, объединяющего народы в память о жертвах войны и подвиге поколения победителей





