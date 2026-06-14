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Премьер-министр Латвии заявил о существовании секретного решения по борьбе с украинскими беспилотниками

Политика News

Премьер-министр Латвии заявил о существовании секретного решения по борьбе с украинскими беспилотниками
Премьер-Министр ЛатвииАндрис КулбергсСекретное Решение
📆6/14/2026 5:18 AM
📰aifonline
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Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил о существовании секретного решения по борьбе с украинскими беспилотниками, которые залетают на территорию республики.

Москва, 14 июня - АиФ-Москва. Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил о существовании секретного решения, связанного с украинскими беспилотниками, которые залетают на территорию республики. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Delfi TV.

Отвечая на вопрос о мерах борьбы с беспилотниками в приграничных районах, глава латвийского правительства сообщил, что получил соответствующую информацию от украинской стороны.

"Это секретная информация, и ее нельзя разглашать, но я могу лишь добавить, что она связана с главным вопросом, который вы задали о беспилотниках, находящихся в пограничной зоне с Россией, и о техническом решении, о котором мне сообщили украинцы", - заявил Кулбергс. По его словам, реализация этого решения позволила бы эффективнее предотвращать проникновение беспилотников в воздушное пространство страны. Премьер также отметил, что Латвия уже подписала соответствующее соглашение с Киевом и практическая работа по этому направлению ведется.

Ранее Кулбергс сообщил по итогам переговоров с Владимиром Зеленским, что в Латвию приглашут группу украинских специалистов для помощи в борьбе с беспилотниками, нарушающими воздушное пространство республики. В последние недели в странах Балтии неоднократно фиксировались случаи появления украинских беспилотников. На этой неделе вооруженные силы Латвии сообщили, что истребители НАТО уничтожили беспилотник в воздушном пространстве страны. Как сообщалось ранее, на рубцовском и богуславском направлениях российские войска продолжают оказывать давление на подразделения 3-го армейского корпуса ВСУ.

По данным военных источников, украинское командование пытается остановить продвижение российских сил постоянными контратаками, которые приводят к значительным потерям личного состава

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