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Премьер‑министр Мадьяр раскрыл роскошь в туалете национального банка, вызвав общественный резонанс

Политика News

Премьер‑министр Мадьяр раскрыл роскошь в туалете национального банка, вызвав общественный резонанс
Петер МадьярВенгерский Национальный БанкРоскошь В Государственном Аппарате
📆6/2/2026 8:30 AM
📰lifenews_ru
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Премьер‑министр Венгрии Петер Мадьяр опубликовал в соцсетях видео из туалета центрального банка, пытаясь показать избыточную роскошь зданий прежней администрации. Поступил резкий отклик аналитиков и оппозиции, а также обсуждение новых реформ правительства.

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр оказался в эпицентре общественного скандала после того, как разместил в социальных сетях видеозапись, снятую в одном из туалетов Венгерского национального банка.

Целью публикации, по словам Мадьяра, было продемонстрировать чрезмерную роскошь, скрытую в интерьерах здания регулятора, и тем самым обнажить, по его мнению, наследие предыдущего правительства. В ролике показывались полированные мраморные поверхности, золотистые светильники и дизайнерская мебель, которые, по мнению премьер‑министра, не соответствуют задачам финансового института. Он позиционировал материал как часть более широкой кампании по разоблачению практик прошлой администрации, заявляя, что такие детали свидетельствуют о растрате государственных средств и о попытке создать неблагоразумный образ элитарного государства

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Петер Мадьяр Венгерский Национальный Банк Роскошь В Государственном Аппарате Политический Скандал Реформы 2026 Года

 

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