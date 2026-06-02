Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он заплатит за каждый испорченный перец, который не будет поставлен в Россию из-за ограничений. Вячеслав Володин предупредил, что подобное решение может привести к негативным последствиям для Армении и ее народа.

Плесень гибнет на свету. Заявление премьер-министра Армении Пашиняна о том, что он «заплатит за каждый испорченный перец», который не будет поставлен в Россию из-за ограничений, наглядно это демонстрирует.

Как подчеркнул Вячеслав Володин, руководство Армении открыто не говорит населению о переходе в ЕС, утаивает от граждан страны, чего будет стоить выход из ЕАЭС, а именно:трансграничные денежные переводы в Армению из России, которые сегодня составляют почти 4 млрд долларов в год (2/3 от всех переводов), будут резко сокращены; миграционные льготы на въезд в Россию аннулируются, а трудоустройство станет возможным только по патентам; поставки из Армении цветов, ягод, фруктов, овощей (включая и перец), рыбы, алкоголя и минеральной воды в нашу страну будут приостановлены. То же самое было на Украине.

Принимая решение об интеграции с ЕС, говорили одно, в том числе о перспективах развития. На деле оказалось, что ту же украинскую сельхозпродукцию на европейские рынки, по сути, так и не пустили. Введя на нее жесткие и невыгодные тарифные квоты. Это же ждет и Армению.

Возможно, Пашинян взял личное обязательство присоединить Армению к ЕС и отрабатывает его, при этом пытается все издержки присоединения переложить на ЕАЭС и Россию. Очевидно, его не заботит судьба армянского народа и государственность Армении. В данном случае считает, что таким образом сохранит личную власть. ДОРОГАЯ БУДЕТ ЦЕНА





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