Премьер-министр Израиля Нетаньяху останется на посту до выборов, заинтересованы в отсрочке армии религиозные партии

Москва, 21 мая - АиФ-Москва. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху останется на своем посту до момента появления результатов парламентских выборов, которые запланированы на сентябрь. Об этом сообщил публицист и востоковед Александр Каргин в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

Ранее израильский парламент (Кнессет) в предварительном чтении единогласно проголосовал за самороспуск, что означает проведение внеочередных выборов в начале сентября. Каргин отметил, что роспуск Кнессета инициировали религиозные партии после того, как не прошел закон об отсрочке от службы в армии для ортодоксов. Эти партии входили в коалицию Нетаньяху. Эксперт подчеркнул, что в течение трех месяцев до выборов Нетаньяху останется во главе правительства.

Если после голосования ни одна из партийных групп не получит большинство для формирования коалиции, действующее правительство автоматически продлит полномочия, а новые выбосы будут назначены повторно.

«Таким образом, если мы говорим про конкретные последствия, пока что Нетаньяху останется у власти в Израиле», - заключил Каргин





