Преступная хроника: дебош в больнице, убийство на охоте и незаконный оборот рыбы
📆6/1/2026 4:18 PM
В Алтайском крае мужчина устроил дебош в больнице и напал на медработника. В Кузбассе мужчину заподозрили в убийстве подростка на охоте. В Астраханской области осудили трех человек за незаконный оборот краснокнижной рыбы.

В Алтайском крае мужчина с признаками алкогольного опьянения устроил дебош в местной больнице и напал на медработника. Житель Алтайского края обратился в приемное отделение больницы с жалобами на плохое самочувствие, заявив, что его избили неизвестные.

Во время приема посетитель грубил медработнице и использовал нецензурную лексику. После замечания со стороны фельдшера мужчина набросился на нее с кулаками. Сотрудники больницы нажали тревожную кнопку, и на помощь коллеге прибыла группа задержания вневедомственной охраны. Задержанного доставили в отдел полиции.

В Кузбассе мужчину заподозрили в убийстве подростка на охоте по наводке знакомых. Согласно версии следствия, во время охоты мужчина выстрелил в сторону потерпевшего по наводке знакомых. Тело подростка обнаружили в лесу около села Междугорное ночью 31 мая. Правоохранители задержали трех подозреваемых.

Специалисты проводят необходимые следственные и другие процессуальные действия с их участием. Решается вопрос о предъявлении им обвинения, а также избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Жителя Бийска приговорили к 8,5 года колонии за смертельное ДТП с угнанным автомобилем. Молодой человек без водительского удостоверения в состоянии алкогольного опьянения взял ключи от чужой машины без разрешения и отправился в бар.

На месте он встретил двух девушек и предложил их подвезти. Однако в определенный момент обвиняемый не справился с управлением и врезался в опору рекламного щита. Пассажирки автомобиля погибли на месте. Суд приговорил жителя Бийска к 8,5 года колонии общего режима.

Кроме того, его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением автомобилями на два года. В Астраханской области осудили трех человек за незаконный оборот краснокнижной рыбы. Володарский районный суд Астраханской области приговорил трех человек к пяти годам заключения за незаконное приобретение и перевозку краснокнижной рыбы. Согласно данным следствия, в июне 2025 года фигуранты перевозили на судне семь мешков с рыбой.

У них обнаружили 81 особь русского осетра и белуги. Суд признал всех виновными и назначил по пять лет колонии общего режима и штраф по 500 тысяч рублей. Их взяли под стражу в зале суда. Отмечается, что апелляция не изменила приговор

