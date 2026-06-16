В Москве прошла премьера короткометражных танцевальных фильмов Милы Комраковой, члена Союза кинематографистов РФ и лауреата более 100 международных наград. Фильмы сочетают танцы и драматические сюжеты, быстро получили признание и получили награды на международных фестивалях.

Москва, 16 июня - АиФ-Москва. В Москве прошла премьера короткометражных танцевальных фильмов Милы Комраковой — члена Союза кинематографистов РФ и лауреата более 100 международных наград.

"Снимать танцевальное кино так, чтоб зритель ему поверил, очень непросто, — рассказал заслуженный артист РФ, хореограф Егор Дружинин. — Вот мы смотрим голливудский "Ла-Ла Ленд" и понимаем, что все это — немножко ненастоящее". Знаменитый хореограф отметил, что фильмы российского режиссера Милы Комраковой — одно из его открытий в танцевальном кино — в них есть глубина.

Мероприятие посетили телеведущие Елена Ханга и Юлиана Шахова, звезда Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана, лауреат премии президента России, лауреат премий "Золотая маска" в 2013 и 2016 годах, заслуженный артист РФ Олег Габышев, заслуженный артист РФ Эвклид Кюрдзидис, скрипач-виртуоз, заслуженный артист РФ Авнэр Вэриус, писатель Владимир Торин, балерина Большого театра Антонина Чапкина, переехавший в Россию известный кубинский певец Вилли Кей, поэт Александр Сидельников, а также знаменитые маэстро в мире танго, режиссеры и продюсеры танцевальных шоу и спектаклей, с успехом идущие на главных сценах страны. На премьере публике были представлены две короткометражные картины режиссера Милы Комраковой.

Первый — "Психея", танцевальный мистический триллер, откровенный разговор о вечном без единого слова. В центре сюжета — художник-ювелир, одержимый красотой. Он не просто создает украшения, он крадет души прекрасных девушек, заставляя их вечно мучиться внутри золотых бабочек ради своего вдохновения. Изящным противовесом мрачноватой "Психее" стала танцевальная лирическая комедия "Лужа", где главные роли исполнили обладатели Кубка Мира по танго нуэво Светлана и Георгий Завадские под музыку знаменитого аргентинского композитора Карлоса Либедински.

"Впервые я увидела фильм Милы Комраковой на Чемпионате Евразии по аргентинскому танго, — рассказывает организатор мероприятия, продюсер Марина Кисс. — Я была поражена, насколько интеллектуальной и философской может быть картина, где история рассказана языком танца". Отметим, режиссер и сценарист Мила Комракова создает фильмы в различных жанрах — от ироничного нуара до военной драмы, построенных на разных видах танца: танго, балет, хип-хоп и другие. С 2026 года занимается производством документальных полнометражных фильмов.

Первым таким фильмом стала кинолента, посвященная заслуженному врачу РФ Александру Мещерину, делом жизни которого стало служение балетному искусству. В фильме принимают участие звезды российского балета: Диана Вишнева, Фарух Рузиматов, Мария Абашова и другие. Фильмы Милы Комраковой, сочетающие танцы и драматические сюжеты, быстро получили признание. Снятый в 2016 году первый фильм "Муза" сразу же одержал победу на международном кинофестивале Changing Face International Film Festival (Сидней, Австралия).

В 2018 году режиссер сняла второй фильм, ироничный нуар "Вкус ночи" (2018), который выиграл три награды Малого Каннского кинофестиваля — Global Short Film Awards Cannes (Канны, Франция), победив в номинациях "Лучший музыкальный фильм", "Лучший танцевальный фильм" и "Лучший режиссер". В 2018 году вышла еще одна кинолента — военная драма "Возвращение". В 2019-2020 гг. Мила Комракова выпустила фильмы "Копия", "На остановке" (этот фильм хронометражем всего четыре с половиной минуты получил больше 150 номинаций и наград по всему миру), "Потанцуем?

", "Побег" и "На пределе чувств". В 2022 году вышел фильм "Стена", отмеченный в категориях "Лучший танцевальный фильм" и "Лучший режиссер" на фестивале во Франции. В 2023 году была снята кинолента "Путь к истине". Выпущенный в этом же году фильм "Кошки.

Зачем они нужны? " удостоился в общей сложности 30 наград на международных фестивалях





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