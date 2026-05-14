Премьера боевика Извозчик на НТВ: История искупления и борьбы за справедливость

Бывший следователь, несправедливо осужденный и лишившийся всего, пытается начать жизнь с чистого листа, но оказывается втянут в опасную игру с криминальным миром.

Юрий Алданов был образцовым следователем с многолетним стажем работы в Уголовном розыске. Его жизнь была посвящена служению закону и борьбе с преступностью, однако именно эта преданность делу привела его к катастрофе.

В ходе одного из самых сложных расследований заказных убийств Алданов вышел на след влиятельной и опасной преступной группировки. Возглавлял этот синдикат человек, которому доверяли многие — заместитель начальника псковского СОБРа Ильин. Вместо того чтобы получить заслуженное наказание, преступник использовал свои связи и власть, чтобы перевернуть ситуацию. Юрия подставили, обвинив в преступлениях, которых он не совершал, и отправили за решетку.

Годы в тюрьме стали для него временем переосмысления, но также и временем глубокой личной трагедии. Вернувшись на свободу, он обнаружил, что его мир полностью разрушен: любимая жена Ирина ушла к человеку, которого он считал другом семьи — адвокату Лебедеву. Лишившись карьеры, семьи и репутации, Алданов оказался перед выбором: сдаться или попытаться построить что-то новое на руинах своей прошлой жизни. Чтобы обрести финансовую независимость и попытаться забыть о прошлом, герой основывает компанию по грузоперевозкам под названием Извозчик.

Казалось бы, рутинная работа с логистикой и водителями должна была стать для него тихой гаванью, но судьба распорядилась иначе. Жажда справедливости и профессиональный инстинкт следователя не позволили ему просто закрыть глаза на происходящее вокруг. Переломным моментом становится знакомство с Анной, бывшей супругой крупного бизнесмена. Анна обращается к Юрию с просьбой помочь найти ее пропавшего брата Пашу.

В процессе поисков Алданов с ужасом и одновременно с надеждой осознает, что исчезновение молодого человека напрямую связано с тем самым старым делом, из-за которого он провел несколько лет в тюрьме. Это открытие заставляет его снова вступить в противостояние с тенями прошлого. Теперь перед героем стоит задача не просто найти пропавшего, но и окончательно разоблачить криминальную сеть, которая до сих пор контролирует город, используя прикрытие из государственных структур.

Особенностью нового многосерийного боевика станет высокий уровень динамики и ставка на реализм в экшн-сценах. Создатели проекта подчеркивают, что в Извозчике зрителей ждет обилие напряженных погонь, жестких драк и сложных трюков. Особое внимание было уделено постановке боевых сцен, чтобы каждое движение выглядело естественно и убедительно. Примечательно, что исполнитель главной роли Евгений Миллер решил отказаться от услуг каскадеров в большинстве ключевых эпизодов.

Он самостоятельно выполнял сложные маневры за рулем автомобиля, прыгал с высоты и участвовал в боевых сценах, что добавило фильму подлинности и энергии. Также без дублеров работали Глеб Шевнин и Иван Шибанов, что позволило передать всю остроту и напряжение конфликтов между персонажами. Такой подход к съемкам делает сериал не просто детективной историей, а полноценным экшн-фильмом с качественной визуальной составляющей. Премьера сериала запланирована на понедельник, 18 мая, на телеканале НТВ.

Зрителей ждет захватывающая история о человеке, который потерял всё, но не потерял достоинства. Путь Юрия Алданова — это путь искупления и борьбы с системой, которая оказалась скомпрометирована. Сюжет поднимает важные вопросы о предательстве, истинной дружбе и о том, может ли один человек противостоять мощной машине криминального влияния. Сочетание крепкого детективного сюжета и динамичного экшена обещает сделать этот проект одним из самых обсуждаемых событий телесезона.

Интрига вокруг того, кто на самом деле стоит во главе городской преступной иерархии, будет поддерживать напряжение до самого финала, заставляя аудиторию сопереживать герою в его стремлении восстановить справедливость и вернуть себе право называться честным человеком





