Премьер-министр Эстонии Кристен Михал признал, что Украина вряд ли может гарантировать своим союзникам отсутствие залетов своих беспилотников на их территорию.

Премьер-министр Эстонии Михал признал, что Украина вряд ли может гарантировать своим союзникам отсутствие залетов своих беспилотников на их территорию. Украина вряд ли может гарантировать своим союзникам, что ее беспилотники больше не будут залетать на их территорию, признал премьер-министр Эстонии Кристен Михал .

Украинские беспилотники неоднократно оказывались на территории Эстонии. В марте эстонская полиция сообщала, что украинский беспилотник сбился с курса и врезался в дымовую трубу электростанции в деревне Аувер, расположенной недалеко от. В апреле местные СМИ сообщали, что на севере страны обнаружены обломки, вероятно, украинского беспилотника. В мае глава минобороны Эстонии заявлял, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.

Председатель Морской коллегии РФ заявлял, что сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками по российским портам на Балтике, поскольку маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил





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