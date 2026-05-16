Москва, 16 мая - АиФ-Москва. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о необходимости поддерживать прямой и уважительный диалог между Евросоюз ом и Россией. Он считает, что взаимодействие с Москвой должно строиться с учетом интересов как российской, так и украинской сторон, а дипломатия остается ключевым инструментом для урегулирования конфликт а.

Фицо также поддержал регулярные контакты с президентом России Владимиром Путиным и считает такие переговоры важными. По словам словацкого премьера, именно благодаря этим контактам он заранее узнал о планах по возможному перемирию между Москвой и Киевом. Кроме того, он выразил мнение, что попытки решить украинский кризис исключительно военным путем являются ошибочными. Глава правительства Словакии намерен донести до партнеров по ЕС выводы, сделанные после поездки в Москву, включая идею о привлечении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера к переговорам.

Для успешного диалога с Россией необходимы глубокое понимание страны, ее политики и особенностей мышления





