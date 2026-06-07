Предварительные данные ЦИК Армении показывают лидерство партии "Гражданский договор" Пашиняна с 54,64% при обработке 10% протоколов. Однако оппозиция обвиняет власти в широкомасштабных фальсификациях, каруселях и арестах сторонников, в то время как социологи прогнозируют более низкие результаты правящей партии и возможное формирование коалиции оппозиционных сил.

На прошедших выборах в Национальное собрание Армении, согласно данным, поступившим от Центральной избирательной комиссии после обработки десяти процентов протоколов, правящая партия "Гражданский договор" премьер-министра Никола Пашиняна ближе всех к проходному барьеру, набрав 54,64% голосов.

Эти предварительные результаты, однако, вызвали жаркие споры и серьёзные обвинения со стороны оппозиционных сил. Представитель блока "Сильная Армения" Арам Вардеванян заявил о фиксировавшихся многочисленных нарушениях избирательного законодательства, приведя в пример случаи, когда в квартире, где прописано несколько человек, в списках избирателей оказывалось до 35 имен. Также сообщалось о массовых арестах сторонников оппозиционных партий в предвыборный период. В свою очередь, представитель партии "Армения" Ишхан Сагателян обвинил власти в использовании тактики "выборной карусели", запугивании граждан и попытках повлиять на их свободное волеизъявление.

В Outcome парламентских выборовfinal определения Приняв во внимание эти противоречивые данные и оценки, существенно важно понимать избирательную систему страны. В парламент Ar ENRIES входят не менее 101 депутата, избираемых на пятилетний срок. За 131 мандат в Национальном собрании боролись 18 политических сил: 16 отдельных партий и два блока, среди которых и правящая "Гражданский договор" Пашиняна, руководимого им с 2018 года и намеренного сохранить власть на следующий пятилетний срок.

Проходной барьер для партий составляет 4%, но для избирательных блоков, объединяющих до трёх партий, он повышен до 8%, а для коалиций из четырёх и более организаций - до 10%. Порога явки в течение дня голосования не установлено, что теоретически позволяет формировать парламент при участии относительно небольшой доли избирателей. Согласно результатам независимых западных социологических исследований, поддержка партии премьер-министра существенно ниже, чем показывают предварительные данные ЦИК. Эти опросы предсказывают, что "Гражданский договор" готовы поддержать менее 37 процентов избирателей.

При этом оппозиционные силы в совокупности, по этим данным, могут набрать около 49 процентов: блок "Сильная Армения" - 26%, партия "Армения" - 12%, "Процветающая Армения" - 6% и "Крылья единства" - 5%. Если, согласно официальным результатам, ни одна партия или блок не наберет 50% голосов и не сможет сформировать устойчивую правящую коалицию, армянская конституция предусматривает проведение второго тура выборов через 28 дней после голосования.

Таким образом, несмотря на уверенные заявления правящей партии о своей победе, ситуация остаётся напряжённой и неопределённой, а доверие к процессу со стороны части общества и международных наблюдателей может оказаться под вопросом из-за выдвинутых серьёзных обвинений в адрес властей





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Армения Выборы Парламент Гражданский Договор Николас Пашинян Оппозиция Нарушения ЦИК

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